Moto3, possibile trasferimento in Ktm per Ríos

Nelle ultime settimane di gara Jesús Ríos è stato tra i talenti più appariscenti della Moto3. La sua velocità non è passata inosservata, tanto da venire messo sotto contratto dall'agenzia di Héctor Faubel. L'ex pilota e agente spagnolo ha subito raccolto una richiesta di Ríos: dopo l'anno di debutto nel Mondiale sulla Honda del team Snipers, Ríos desidera fortemente la Ktm. Snipers ha dimostrato di poter dare a Ríos una piattaforma competitiva attraverso la quale esprimere la sua velocità. Ma Ríos, che non ha mai fatto parte dei programmi Ktm (per esempio è uno dei pochi talenti a non aver mai corso la Rookies Cup), pensa che serva la moto austriaca per giocarsi le proprie carte al massimo. La soluzione ideale individuata da Ríos è IntactGp, che ovviamente ha espresso gradimento per il pilota. La situazione non è ancora definita, Ríos ha ancora un legame contrattuale con Snipers che potrebbe esercitare una clausola di rinnovo per l'anno prossimo. Ma Mirko Cecchini difficilmente tratterrà il ragazzo di fronte alla chiara espressione di una volontà differente. D'altronde, l'obiettivo principale di Snipers per quest'anno è quello di dimostrare di poter mettere un pilota nella condizione di eccellere e farsi notare. E con Ríos questo sta succedendo e, nelle speranze del team, continuerà a succedere. Con Ríos così veloce, entrambe le esigenze potrebbero essere accontentate: quella di Snipers di attrarre un pilota altrettanto talentuoso; quella di Ríos di spostarsi su una Ktm, moto che al momento raccoglie risultati migliori, e magari in un team con chiaro sbocco Moto2 come IntactGp.