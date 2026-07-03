La squadra di Valentino Rossi resta il team partner di Ducati anche per le prossime tre stagioni, fino alla fine del 2029. Anche l'anno prossimo avrà a disposizione una moto ufficiale con tutti gli aggiornamenti e una standard. Di seguito i dettagli e le parole di Alessio Salucci e Gigi Dall'Igna MOTOGP, LA GRIGLIA PILOTI 2027

VR46 Racing Team resta il partner principale di Ducati nel ruolo di factory supported team della casa di Borgo Panigale. Ufficiale il prolungamento per altre tre stagioni, fino al 2029. "Il rinnovo dell’accordo conferma la fiducia reciproca di un progetto che dal 2022 ha mostrato solidità sin da subito - si legge nel comunicato diffuso dalla squadra di Valentino Rossi -. Il Pertamina Enduro VR46 Racing Team è diventato un punto di riferimento in MotoGP in pochi anni, conquistando il ruolo di Ducati factory supported team a partire dal 2025. Una sinergia interamente Made in Italy che ha contribuito, negli anni, a conquistare 4 vittorie, 16 podi e 1792 punti per i Campionati costruttori".



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Una Ducati ufficiale e una moto 'standard' anche nel 2027 Anche per la prossima stagione nel box 'giallo' saranno presenti una Ducati Desmosedici GP ufficiale, che riceverà gli aggiornamenti nel corso dell’anno, e una non ufficiale in configurazione standard, entrambe supportate dal personale tecnico Ducati già operativo all’interno del team. VR46 si prepara invece a una rivoluzione a livello di line up: Fabio Di Giannantonio saluterà per andare in Ktm e sarà rimpiazzato da Fermin Aldeguer. Per l'altra sella il nome forte è quello di Nicolò Bulega, dominatore con Ducati Aruba in Superbike.

Salucci: "Vogliamo obiettivi sempre più grandi" "Siamo davvero molto orgogliosi di annunciare il rinnovo con Ducati in quanto factory supported team in MotoGP anche per i prossimi tre anni - il commento di Alessio Salucci, team director di VR46 -. Ricoprire questo ruolo è stato sin da subito un grande onore e ha rappresentato un momento importante per tutto il gruppo. Ma confermarsi è ancora più significativo, abbiamo dimostrato una grande solidità con un lavoro incredibile da parte di tutti i membri del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che lavorano nella squadra, i partner che ci supportano e Ducati, in particolare Luigi Dall’Igna, Claudio Domenicali e Mauro Grassilli, che non solo hanno creduto in noi e nel nostro progetto, ma hanno confermato con questo rinnovo che la direzione intrapresa è quella giusta. Con il cambio di regolamento per il 2027, le prossime stagioni in MotoGP saranno una bella sfida, ma siamo sempre pronti, e le affrontiamo con entusiasmo e solidità per raggiungere obiettivi sempre più grandi. Sicuramente questa sinergia di successo tra il team e Ducati sarà proficua per entrambe le parti".