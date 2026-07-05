Nicolò Bulega, come da pronostico, domina la Race of Champions 2026. Il leader del Mondiale Superbike precede Alberto Surra e Lorenzo Baldassarri. 4° Yari Montella, 5° Bagnaia. Marc Marquez chiude 12° senza prendere rischi
Race of Champions, Bulega vince la gara al World Ducati Week di Misano
Nicolò Bulega non molla niente e dopo le 25 vittorie consecutive nel Mondiale Superbike domina anche la Race of Champions 2026: a Misano il pilota Aruba.it precede Alberto Surra e Lorenzo Baldassarri. Ai piedi del podio Yari Montella, che ha preceduto Pecco Bagnaia. 12°, senza correre rischi, Marc Marquez
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E' tutto da Misano, dove va in archivio anche questa edizione della Race of Champions: l'appuntamento con MotoGP e Superbike è per settimana prossima, rispettivamente al Sachsenring e a Donington Park. Tutto come sempre LIVE su Sky Sport
Il VIDEO dell'ultimo giro
Ora potete seguire la premiazione della Race of Champions in diretta su Sky Sport MotoGP. Per interviste e approfondimenti vi rimandiamo al canale 200 di Sky (oltreché sul nostro sito skysport.it)
L'ordine d'arrivo della Race of Champions
ULTIMO GIRO A MISANO!
2 giri alla fine
Dietro un po' di bagarre tra Marquez e Mackenzie, ma Marc non affonda. E intanto Baldassarri ha preso Surra!
3 giri alla fine
Bulega con 1'' e 6 decimi su Surra, Baldassarri in rimonta su Alberto. Potrebbe non essere finita per il secondo posto...
Intanto un commosso Michele Pirro, che non pensava nemmeno di scendere in pista. Ha dato tutto nel Wdw del Centenario. Una data importante per un ducatista vero come il tester di Borgo Panigale
4 giri alla fine
Bulega imprendibile, ma Surra sta facendo un garone e non molla. Bagnaia più vicino a Yari Montella, proverà almeno a prendersi la 7^ posizione
6 giri alla fine
Bulega martella, vantaggio superiore al secondo su Surra. Baldassarri a quasi 2'', poi più staccati Montella e Bagnaia. Morbidelli è 7° davanti a Diggia, Marc Marquez 12°
Si fermano Bautista e Pirro, non al meglio fisicamente.
7 giri alla fine
Bulega fa il giro veloce della gara, vantaggio di un secondo su Surra. Poi Baldassarri, Montella e Bagnaia
8 giri alla fine
Bulega tenta la fuga, allunga su Surra. Dietro Bagnaia prova a farsi vedere su Montella per la 4^ posizione
9 giri alla fine
Bulega gira in testa con 4 decimi di vantaggio su Surra, che ha nel frattempo passato Baldassarri. Dietro entrata senza complimenti di Di Giannantonio sul suo compagno di team, Morbidelli
La partenza
Bulega gira in testa, poi Baldassarri e Surra. Bagnaia ha passato Morbidelli ed è quinto
PARTITI! VIA ALLA RACE OF CHAMPIONS 2026!
32 gradi, 49° l'asfalto. Fa molto caldo a Misano...
Motori accesi, si parte per il giro di ricognizione
Marc Marquez prima del via: "Veniamo da troppe gare, settimana prossima ne abbiamo un'altra. E' il momento di goderci un po' di relax". Il nove volte campione del mondo non sembra intenzionato a impegnarsi particolarmente in questa gara. Sarà davvero così?
Tra poco si parte, i piloti dovranno percorrere 10 giri sul circuito di Misano
Bagnaia ammette: "Mi sono fatto retrocedere io, non potevo partire in 3^ posizione. L'obiettivo sarà divertirsi"
Morbidelli: "Abbiamo trascorso 3 bei giorni. La gara? Alla prima curva proverò ad attaccare, staremo a vedere. Essendo la gara corta, proverò a dare tutto nelle prime curve"
La nuova griglia di partenza dopo la retrocessione di Bagnaia
Ducati Race of Champions, la griglia di partenza della gara di MisanoVai al contenuto
Ancora Domenicali: "Favorito? Bulega è in grande forma, la moto la sente sua e ieri ha fatto un tempo senza senso per una moto di serie non con gomme da qualifica"
L'Ad Ducati Corse Claudio Domenicali a Sky prima del via: "E' diventata una gara vera, ci è scappata di mano. E guardate che festa sugli spalti... "
Intanto Bagnaia è stato retrocesso in 6^ posizione: Pecco sarebbe dvouto partire terzo, ma lui stesso ha ammesso di aver fatto il terzo tempo tagliano la chicane. In prima fila con Bulega partiranno dunque Baldassarri e Yari Montella
Bulega: "Quando abbassiamo la visiera siamo piloti e ci impegnamo sempre. Sono contento, questo evento è pieno di ducatisti. Spero di avere le stesse sensazioni di ieri"
Anche l'elicottero con la bandiera italiana durante l'esecuzione dell'inno di Mameli
Piloti schierati sul rettilineo del circuito di Misano per l'inno italiano
Piloti schierati in griglia
Uno sguardo agli assenti: i piloti Gresini Alex Marquez e Fermin Aldeguer sono infortunati, assente anche Iker Lecuona (l'altro pilota Aruba), diventato papà nelle scorse ore
La gara partirà alle 12.40, piloti in pista per il giro di schieramento
Piloti ancora ai box: qui Marc Marquez, a colloquio con Pecco Bagnaia prima di entrare in pista
L'Ad Domenicali su Marquez e Bagnaia
Marc Marquez partirà dalla 12^ casella quest'oggi: l'impressione è che lo spagnolo non voglia 'rischiare' più di tanto in questa Race of Champions, al contrario di due anni fa col contatto all'ultima curva con Bulega per prendersi il podio
Ieri Ducati ha festeggiato i 100 anni di storia: ecco qui sotto alcune delle immagini più belle da Misano
Bulega sul futuro: "Cerco la miglior soluzione per la mia carriera"
Le Panigale V4 che vedremo in gara: tutti i dettagli
Race of Champions, le Ducati Panigale V4 che saranno in pista a Misano. FOTOVai al contenuto
Bagnaia però ha ammesso di aver fatto il tempo tagliando la chicane: "Io continuo a dirlo, ma mi lasciano terzo, devo farmi togliere dal terzo posto... ", ha detto col sorriso
In prima fila con Bulega partiranno Lorenzo Baldassarri e Pecco Bagnaia, quest'ultimo a caccia del tris alla Race of Champions dopo i trionfi nel 2022 e 2024
La griglia di partenza della Race of Champions
Ducati Race of Champions, la griglia di partenza della gara di MisanoVai al contenuto
Il giro della pole di Bulega. VIDEO
Nelle qualifiche di ieri Nicolò Bulega ha fatto la pole position con il tempo di 1:34.386, a soli tre secondi dalla pole fatta segnare nel Mondiale Superbike sul circuito intitolato a Marco Simoncelli
Cos'è la Race of Champions
Si tratta dell'evento clou del World Ducati Week, la gara tra i piloti Ducati (in sella alle Panigale V4) di MotoGP, Superbike e non solo
Buongiorno da Misano e dal World Ducati Week, dove tra un'ora andrà in scena la Race of Champions 2026