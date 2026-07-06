Il pilota spagnolo, che nelle Pre-qualifiche dello scorso weekend di Assen è stato protagonista di una brutta caduta nella quale ha rimediato la frattura della vertebra T7, non prenderà parte al GP Germania al Sachsenring (dal 10 al 12 luglio LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW ). Il Team Gresini ha comunicato che non sarà sostituito

Fermin Aldeguer non prenderà parte al prossimo weekend di MotoGP in Germania. Il pilota spagnolo, protagonista di una brutta caduta nelle Pre-qualifiche di Assen nella quale ha rimediato la frattura della vertebra T7, sta proseguendo il suo recupero forzato e non sarà presente al Sachsenring. Il Team Gresini ha comunicato che non sarà sostituito.