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MotoGP, infortunio Aldeguer: salta il GP Germania al Sachsenring, non sarà sostituito

team gresini

Il pilota spagnolo, che nelle Pre-qualifiche dello scorso weekend di Assen è stato protagonista di una brutta caduta nella quale ha rimediato la frattura della vertebra T7, non prenderà parte al GP Germania al Sachsenring (dal 10 al 12 luglio LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Il Team Gresini ha comunicato che non sarà sostituito

ALEX MARQUEZ E DI GIANNANTONIO IN KTM DAL 2027: LA GRIGLIA PILOTI

Fermin Aldeguer non prenderà parte al prossimo weekend di MotoGP in Germania. Il pilota spagnolo, protagonista di una brutta caduta nelle Pre-qualifiche di Assen nella quale ha rimediato la frattura della vertebra T7, sta proseguendo il suo recupero forzato e non sarà presente al Sachsenring. Il Team Gresini ha comunicato che non sarà sostituito. 

Il comunicato del Team Gresini

Lunedì mattina il Team Gresini ha salutato Alex Marquez, che dal 2027 correrà con Ktm. Qualche ora più tardi, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato anche il forfait di Fermin Aldeguer, collegando la notizia al già doloroso addio dello spagnolo: "E poiché le brutte notizie arrivano sempre in coppia… Fermin Aldeguer resta fermo ai box mentre prosegue il suo recupero forzato e salterà il round del Sachsenring. Non verrà sostituito da alcun pilota".

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