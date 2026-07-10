MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Germania
MotoGP in pista al Sachsenring per le prove libere, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 10.45. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, non al meglio dopo la brutta caduta di Assen, e su Pedro Acosta, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Ancora assenti gli infortunati Aldeguer e Zarco. Nel pomeriggio, dalle 15, appuntamento con le Pre-qualifiche per decidere i primi 10 al Q2 di sabato
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Si riparte dopo il weekend di pausa post Assen, con Jorge Martin leader del Mondiale e una classifica cortissima che vede otto piloti in questo momento racchiusi in 63 punti
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La giornata proseguirà poi con le Pre-qualifiche, che alle 15 decreteranno i primi dieci piloti qualificati per il Q2 di sabato
Buongiorno dal Sachsenring, dove alle 10.45 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) è in programma la prima sessione di prove libere sul circuito tedesco