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GP Germania
10 luglio - 12 luglio 2026
Circuito GP Germania
GP Germania
10 luglio - 12 luglio 2026
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MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Germania

MotoGP in pista al Sachsenring per le prove libere, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 10.45. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, non al meglio dopo la brutta caduta di Assen, e su Pedro Acosta, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Ancora assenti gli infortunati Aldeguer e Zarco. Nel pomeriggio, dalle 15, appuntamento con le Pre-qualifiche per decidere i primi 10 al Q2 di sabato

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GP Germania, le prove libere LIVE su Sky dalle 10.45

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La classifica piloti prima del Sachsenring

La classifica MotoGP dopo la caduta di Bezzecchi: cambia il leader

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Si riparte dopo il weekend di pausa post Assen, con Jorge Martin leader del Mondiale e una classifica cortissima che vede otto piloti in questo momento racchiusi in 63 punti

Tutti gli orari da sapere LIVE su Sky Sport

MotoGP al Sachsenring: tutti gli orari del GP Germania

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La giornata proseguirà poi con le Pre-qualifiche, che alle 15 decreteranno i primi dieci piloti qualificati per il Q2 di sabato

Buongiorno dal Sachsenring, dove alle 10.45 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) è in programma la prima sessione di prove libere sul circuito tedesco