MotoGP in pista al Sachsenring per le prove libere, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 10.45. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, non al meglio dopo la brutta caduta di Assen, e su Pedro Acosta, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Ancora assenti gli infortunati Aldeguer e Zarco. Nel pomeriggio, dalle 15, appuntamento con le Pre-qualifiche per decidere i primi 10 al Q2 di sabato

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