Ufficiale l'ingaggio di Alex Marquez da parte della Red Bull Ktm a partire dalla prossima stagione. Ecco il comunicato: "Red Bull KTM Factory Racing è lieta di annunciare che Alex Marquez, ex campione del mondo Moto3™/Moto2™ e vincitore di Gran Premi in tutte e tre le classi, entrerà a far parte del team con un contratto pluriennale a partire dal 2027. Il vicecampione del mondo MotoGP 2025 porterà il suo talento e la sua esperienza nella terza fase della storia di Red Bull KTM in MotoGP e nella nuova era tecnologica".

I numeri di Alex Marquez

Lo spagnolo vanta attualmente sei anni di esperienza in MotoGP e 13 stagioni nel campionato del mondo. Ha vinto titoli in Moto3 e Moto2 e ha conquistato 16 vittorie in carriera (su 56 podi) in tutte e tre le categorie. Alex ha festeggiato il suo primo podio e la sua prima vittoria in un GP con una KTM RC4 in Moto3 nel 2013. Nel 2025 è salito sul gradino più alto del podio in MotoGP a Jerez, in Catalogna e in Malesia, raggiungendo il secondo posto in classifica. Ha vinto di nuovo a Jerez nel 2026.