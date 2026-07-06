Arriva la notizia dell'ufficialità dell'ingaggio di Alex Marquez da parte della Red Bull-Ktm a partire dalla prossima stagione. Il pilota spagnolo lascia la Ducati del Team Gresini. La MotoGP torna dal 10 al 12 luglio per il GP Germania al Sachsenring: LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Ufficiale l'ingaggio di Alex Marquez da parte della Red Bull Ktm a partire dalla prossima stagione. Ecco il comunicato: "Red Bull KTM Factory Racing è lieta di annunciare che Alex Marquez, ex campione del mondo Moto3™/Moto2™ e vincitore di Gran Premi in tutte e tre le classi, entrerà a far parte del team con un contratto pluriennale a partire dal 2027. Il vicecampione del mondo MotoGP 2025 porterà il suo talento e la sua esperienza nella terza fase della storia di Red Bull KTM in MotoGP e nella nuova era tecnologica".
I numeri di Alex Marquez
Lo spagnolo vanta attualmente sei anni di esperienza in MotoGP e 13 stagioni nel campionato del mondo. Ha vinto titoli in Moto3 e Moto2 e ha conquistato 16 vittorie in carriera (su 56 podi) in tutte e tre le categorie. Alex ha festeggiato il suo primo podio e la sua prima vittoria in un GP con una KTM RC4 in Moto3 nel 2013. Nel 2025 è salito sul gradino più alto del podio in MotoGP a Jerez, in Catalogna e in Malesia, raggiungendo il secondo posto in classifica. Ha vinto di nuovo a Jerez nel 2026.
Beirer: "Alex porterà la Ktm a un livello superiore"
Nel comunicato anche le parole di Pit Beirer, Direttore di KTM Motorsports: “Siamo estremamente orgogliosi e felici di esserci assicurati un talento eccezionale come Alex Marquez, vicecampione del mondo 2025, per il nostro progetto. Alex porta con sé non solo abilità e intelligenza di gara straordinarie, ma anche determinazione e una mentalità vincente che si sposano perfettamente con il nostro DNA. Insieme condividiamo un obiettivo chiaro: portare la KTM RC16 a un livello superiore e lottare ai vertici della MotoGP.”