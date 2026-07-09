Al Sachsenring è stato il giorno della conferenza piloti: il leader del Mondiale Jorge Martin ha commentato il suo passaggio in Yamaha: "La scelta migliore per me". Anche Di Giannantonio, dal 2027 in Ktm, ha parlato del futuro: "Momento giusto per una nuova sfida in un team factory". Marc Marquez: "Sono tornato in gioco per il titolo". Venerdì si parte: prove libere dalle 10.45, poi le Pre-qualifiche alle 15. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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L'appuntamento con la pista è per domattina alle 10.45 con le prove libere. Poi alle 15 ci sono le Pre-qualifiche. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Per oggi è tutto dal Sachsenring
Ora è il momento di MotoGP social, ai piloti viene chiesta una previsione sui Mondiali. Chi vincerà?
Marquez: "Il team Gresini è stato il più importante per la nostra famiglia? E' stato importante, anche se ogni team in cui ho corso ha avuto la sua importanza. Ma il team Gresini è stato molto più importante per Alex che per me. Lui era fuori dalla MotoGP e il team Gresini ha scommesso su di lui. E il fatto che ci fosse lui è stato il motivo principale per cui sono andate lì"
Marquez: "Joan Mir è estremamente talentuoso, ci alleniamo insieme. A volte dipende dalla personalità e da altri aspetti. Penso che farà molto bene in Gresini: in un team satelitte hai meno soldi ma anche molta meno pressione. Lì troverà l'atmosfera giusta per concentrarsi solo sulle corse"
Marquez: "Sono contento per Alex che correrà in un team ufficiale, magari qualcuno non capirà la scelta. Abbiamo parlato del nostro futuro, penso sia una buona opportunità per lui per continuare a crescere in una casa che vuole lottare per il vertice in futuro"
Marquez: "Ho riniziato a sentirmi bene nelle curve a sinistra"
Marquez: "Vittorie o titoli? Sceglierei sempre i secondi, ma tre consecutivi non succederà... non sono Superman... "
Marquez: "Quando il campionato è aperto significa che nessuno ha un vantaggio chiaro. Bezzecchi è stato forse il più veloce, ma non il migliore perché Martin è più avanti. Dopo la pausa estiva capirò dove potrò arrivare"
Marquez: "Ci sono tre piloti davanti a me e che stanno andando veloci, parlo di Martin, Bezzecchi e Di Giannantonio. Tre gare fa era finita, ora sono in gioco di nuovo. Continuo con la mia mentalità"
Marquez: "Sicuramente l'ultimo mese non è stato semplice per me, con tanti giorni impegnativi. Questo sarà l'ultimo weekend prima della pausa. Assen l'ho affrontato in maniera diversa rispetto all'approccio che avrò qui. Vedremo"
Ogura: "Yamaha dal 2027? Ci sono tanti aspetti che non intendo spiegare qui, ma ho deciso di andare in Yamaha. Per un pilota giapponese è importante correre in un team ufficiale e per un brand giapponese. E sarà interessante avere come compagno Jorge Martin"
Ogura: "Il nostro obiettivo per il weekend sarà essere nelle prime sei posizioni. Il Sachsenring è sempre stato complicato per me, l'obiettivo è la top 6"
Di Giannantonio: "Non è stato semplcie scegliere di lasciare VR, quando crei un legame famigliare non è semplice. Ma devo pensare a me stesso, penso fosse la miglior soluzione per la mia carriera. Penso fosse il momento giusto per cercare un'altra sfida, cercando di essere pilota leader in un team ufficiale"
Di Giannantonio: "Penso sia un gran momento per noi, facciamo grandi prestazioni e abbiamo un'ottima velocità. Siamo sempre in lotta tra i migliori. Siamo soltanto a metà campionato, la strada è molto lunga. Festeggiamo ogni momento e cerchiamo di migliorare e capire dove poter crescere"
Martin sul passaggio in Yamaha dal 2027: "Faccio sempre la scelta migliore per me e per la mia famiglia, vedremo cosa avrà in serbo per me il futuro"
Martin: "Sono felice di tornare qui in conferenza, non ricordo l'ultima, è passato tanto tempo. Contenti del lavoro con Aprilia, ma non importa la posizione oggi, il campionato è aperto e non puoi sapere oggi cosa succederà e se si potrà mantenere la leadership. Devo migliorare le mie prestazioni, ad Assen mi mancava un po' di velocità"
INIZIA LA CONFERENZA PILOTI
Tutto pronto per la conferenza piloti alla vigilia del Sachsenring: tra poco in sala stampa parleranno Jorge Martin, Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio e Ai Ogura
L'altro assente è il lungodegente Johann Zarco, che punta al rientro a settembre: in Honda Lcr al suo posto ci sarà ancora Cal Crutchlow
Per il team Gresini questo weekend ci sarà il solo Alex Marquez: Fermin Aldeguer, infatti, non ha ancora recuperato dalla frattura alla vertebra rimediata in Olanda
Bez: "Il recupero procede bene, spero di migliorare ancora"
Bezzecchi: 'Il recupero fisico sta andando bene, spero di migliorare ancora'Vai al contenuto
Bezzecchi proverà a rifarsi dopo il triplo zero nelle gare della domenica tra Ungheria, Repubblica Ceca e Assen che l'ha relegato in seconda posizione nella classifica piloti
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Anche Di Giannantonio cambierà squadra nel 2027: ufficiale il suo passaggio nel team ufficiale Ktm
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Ai Ogura è reduce dalla prima vittoria di Assen e dall'annuncio in Yamaha: dal 2027 farà coppia proprio con Jorge Martin
La classifica prima del Sachsenring
La classifica MotoGP dopo la caduta di Bezzecchi: cambia il leaderVai al contenuto
Parlano il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia) insieme con Marc Marquez (Ducati), Fabio Di Giannantonio (VR46) e Ai Ogura (Trackhouse)
Buongiorno dal Sachsenring, dove alle 16 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) ci sarà la conferenza piloti alla vigilia del GP Germania