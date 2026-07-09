Marquez: "Il team Gresini è stato il più importante per la nostra famiglia? E' stato importante, anche se ogni team in cui ho corso ha avuto la sua importanza. Ma il team Gresini è stato molto più importante per Alex che per me. Lui era fuori dalla MotoGP e il team Gresini ha scommesso su di lui. E il fatto che ci fosse lui è stato il motivo principale per cui sono andate lì"