Giornata di annunci in casa Red Bull KTM. Dopo quello di Alex Marquez arriva l'ufficialità per Fabio Di Giannantonio che guiderà per le prossime due stagioni la moto della scuderia austriaca. Di Giannantonio è attualmente in corsa per la vittoria del Mondiale con il terzo posto in graduatoria generale alle spalle di Martin e Bezzecchi.

Il comunicato della Red Bull KTM

"Diggia" è uno dei pochi piloti in MotoGP ad aver conquistato vittorie in tutte e tre le categorie: Moto3™, Moto2™ e MotoGP. Nelle sue cinque stagioni nella classe regina, Fabio ha scalato le classifiche e attualmente occupa una posizione tra i primi tre nella classifica del campionato 2026.

Il talentuoso 27enne ha debuttato a tempo pieno nel Motomondiale nel 2016, concludendo il campionato Moto3 al secondo posto nel 2018. Passato alla Moto2, ha conquistato il podio nella sua prima stagione, vincendo una gara nella sua terza stagione nella categoria intermedia. Esordiente in MotoGP nel 2022, si è adattato rapidamente nel 2023, conquistando il suo primo trofeo in Australia e poi una memorabile prima vittoria in Qatar.

Il pilota romano ha conquistato tre podi, tra cui una vittoria, nelle dieci gare del 2026 disputate finora (oltre a quattro podi nello Sprint) ed è in lizza per il titolo.