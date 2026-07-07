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Alex e Diggia di nuovo insieme nel 2027: chi vincerà tra Marquez e Di Giannantonio?

Rosario Triolo

Rosario Triolo

Marquez e Di Giannantonio tornano compagni di squadra dopo l'esperienza in Gresini nel 2023. Dopo due carriere per certi versi molto simili, chi dei due avrà le carte in regola per dimostrare di essere un top rider?

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