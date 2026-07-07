Nel suo consueto blog, Paolo Simoncelli, proprietario del Team Sic58 di Moto3, ha raccontato il weekend del GP d'Olanda, tra le prestazioni dei suoi piloti Casey O'Gorman e Leo Rammerstorfer e l'orgoglio di vedere il supporto a Marco 15 anni dopo la sua scomparsa. "Sicuramente la trasferta più sofferta a livello fisico, "porta la felpa che la sera è fresco" mi disse mia figlia un giorno prima di partire… bene, il termometro è rimasto inchiodato tra i 35 e i 40 gradi. In un paese che non è abituato a queste temperature e in cui l'aria condizionata è ancora un oggetto misterioso, i loro bungalow, più invernali che estivi, ci hanno fatto passare discrete notti insonni. Lasciamo Assen con la conferma che Casey O'Gorman ha del gran potenziale. Con un po' di fortuna, che in questo mestiere è quasi un requisito, ha davanti a sé una bella strada. Sia a Brno che qui in Olanda ha girato fortissimo, facendo rispettivamente il giro più veloce e il secondo giro più veloce la domenica prima. Peccato che in Repubblica Ceca abbia poi concluso in modo amaro, dopo un recupero bellissimo, da manuale e aver agguantato il gruppo di testa, è riuscito a sprecare tutto. Gli è mancata un po’ di lucidità tattica e un briciolo di pazienza. Mentre in Olanda, è arrivato un decimo posto con una prestazione di sostanza. Negli ultimi giri il caldo, la stanchezza, le notti a contare le pecore e il fatto che solo lunedì prima era uscito dall’ ospedale… hanno presentato il conto. "Ha cotto i fagioli" come direbbe Aligi Deganello, ma nel complesso direi che è stato fin troppo bravo. Leo, invece, continua il suo apprendistato in un campionato che non fa sconti a nessuno. Ogni gara aggiunge un mattoncino, migliora qualcosa, cresce un po'. E ci tengo sempre a ricordarlo, perché a volte ce lo dimentichiamo: questo è il Mondiale. Qui va forte anche quello che chiude la griglia".