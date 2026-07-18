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Bezzecchi, revisione di routine al ginocchio dopo la caduta del Sachsenring: le news

MotoGp

Come confermato da Aprilia il pilota italiano è tornato in ospedale per una revisione programmata al ginocchio sinistro, necessaria per pulire una ferita rimediata nella caduta del Sachsenring

IL CALENDARIO MOTOGP: DOPO LE VACANZE C'E' SILVERSTONE

Dopo l'operazione alla clavicola post caduta al Sachsenring Marco Bezzecchi è tornato in ospedale, questa volta per una revisione al ginocchio sinistro. Un trattamento di routine, necessario per pulire una ferita rimediata sempre nella caduta durante le qualifiche del GP di Germania. Come confermato da Aprilia, il Bez è già rientrato a casa e proseguirà la riabilitazione in vista del Gran Premio di Silverstone del 7-9 agosto dopo la pausa estiva. "Ci sarò", aveva rassicurato nei giorni scorsi il pilota romagnolo. 

Il comunicato di Aprilia

"Marco Bezzecchi si è sottoposto a una revisione di routine per la pulizia della ferita al ginocchio sinistro rimediata nella caduta al Sachsenring. Bezzecchi è già tornato a casa e continuerà la riabilitazione in vista del Gp di Silverstone".

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