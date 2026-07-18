Dopo l'operazione alla clavicola post caduta al Sachsenring Marco Bezzecchi è tornato in ospedale, questa volta per una revisione al ginocchio sinistro. Un trattamento di routine, necessario per pulire una ferita rimediata sempre nella caduta durante le qualifiche del GP di Germania. Come confermato da Aprilia, il Bez è già rientrato a casa e proseguirà la riabilitazione in vista del Gran Premio di Silverstone del 7-9 agosto dopo la pausa estiva. "Ci sarò", aveva rassicurato nei giorni scorsi il pilota romagnolo.