Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda HRC. Il campione del mondo 2021 lascerà la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028, all'inizio della nuova era delle 850cc. La Casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso ma senza indicare il team: il colombiano si gioca con Diogo Moreira un posto nella squadra factory accanto al francese LA GRIGLIA PILOTI AGGIORNATA

Fabio Quartararo ripartirà dalla Honda. La Casa giapponese ha ufficializzato l'ingaggio del pilota francese per le stagioni 2027 e 2028, affidandogli il ruolo di riferimento del progetto HRC con l'inizio della nuova era delle MotoGP da 850cc. Il campione del mondo 2021 lascerà così la Yamaha: chiuse quella stagione d'esordio con sei pole e sette podi, prima di conquistare il titolo mondiale nel 2021 e il secondo posto nel campionato successivo. Il bilancio del francese in MotoGP è finora di 11 vittorie, 32 podi e 21 pole position. Dal 2027 sarà la punta di diamante della Honda, che ha scelto lui per guidare il nuovo ciclo tecnico.

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Alonso in Honda: resta da definire il team Honda HRC ha annunciato anche l'ingaggio pluriennale di David Alonso, che debutterà in MotoGP nel 2027. La Casa giapponese non ha però indicato la durata esatta dell'accordo né la squadra con cui correrà il colombiano. Con Joan Mir diretto verso Gresini e Luca Marini fuori dai piani HRC, resta aperto il ballottaggio tra Alonso e Diogo Moreira: uno dei due dovrebbe affiancare Quartararo nel team factory, mentre l'altro sarebbe destinato alla LCR di Lucio Cecchinello. Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, ha un contratto pluriennale che prevede la possibilità di essere promosso nella squadra ufficiale dal 2027. Qualora il brasiliano venisse scelto per il team factory, Alonso inizierebbe con ogni probabilità la sua avventura in MotoGP con LCR.

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