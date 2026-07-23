David Alonso correrà in MotoGP dal 2027 con Honda anche se resta ancora da definire se debutterà nel team ufficiale HRC o nella squadra satellite LCR: "La vita, a volte, sembra essere scritta dallo sceneggiatore perfetto", ha detto in una lettera pubblicata sui propri profili social. La MotoGP torna il 7-9 agosto per il Gran Premio di Gran Bretagna LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

David Alonso ha celebrato il passaggio in MotoGP affidando ai social una lettera di saluto all'Aspar Team. Il colombiano, che ha firmato un contratto pluriennale con Honda, ha ricordato la sua prima moto giocattolo e il sogno diventato realtà: "Chi avrebbe detto a quel bambino di tre anni che sarebbe salito sulla migliore Honda che si possa sognare, quella della MotoGP? ". Alla gioia per l'inizio della nuova avventura si accompagna però la tristezza per la separazione dalla squadra con cui è cresciuto: "Dopo nove anni con l'Aspar Team, il percorso arriva alla fine". Resta ancora da stabilire se Alonso debutterà nel team factory accanto a Quartararo oppure con la LCR.

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La lettera di Alonso

"La vita, a volte, sembra essere scritta dallo sceneggiatore perfetto. Chi avrebbe mai detto a quel bambino di appena tre anni, appena arrivato in questo mondo e seduto su quella Honda giocattolo con il volto pieno di felicità, che dieci anni più tardi sarebbe salito su una Honda vera? Ma non su una Honda qualsiasi, bensì sulla migliore Honda che si possa sognare al mondo: quella della MotoGP.

Allo stesso tempo, quel bambino che ha sempre inseguito i propri sogni è sempre stato legato alla famiglia e fedele alle persone che gli sono state accanto. Ed è qui che le emozioni si scontrano: l'immensa gioia di iniziare una nuova tappa contro l'enorme tristezza perché, dopo nove anni con l'Aspar Team, questo percorso arriva alla fine.

Nonostante tutto, c'è una cosa che mi consola. Si può cambiare categoria e squadra, ma la famiglia sarà sempre con te, pronta a sostenerti ovunque andrai. E voi dell'Aspar Team siete parte della mia famiglia. Questo racconto finisce, ma nel prossimo continuerete a essere protagonisti. Grazie per avermi formato come pilota e, soprattutto, come persona, svolgendo un ruolo fondamentale in questa parte della mia vita. Arrivederci, Aspar Team. Piacere di conoscervi, Honda".