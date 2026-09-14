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Pecco Bagnaia è un paradosso vivente: la sofferenza di un campione che si è perso

Paolo Lorenzi
©IPA/Fotogramma

Un altro weekend complicato, un altro Gran Premio concluso col ritiro e con tanta delusione dentro. Pecco Bagnaia non si nasconde: ammette la difficoltà del momento, palesa il suo sconforto e il suo nervosismo. L'anno prossimo proverà a rilanciarsi in Aprilia, ma intanto c'è un Mondiale da concludere nel migliore dei modi possibili

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