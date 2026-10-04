Mondiale completamente riaperto in Moto2: Izan Guevara vince in Giappone e approfitta dello '0' di Gonzalez per accorciare sensibilmente in classifica sull'attuale leader del campionato, distante adesso soltanto 10 punti e mezzo. Il colpo di scena sulla griglia di partenza: Manu alza il braccio, la moto non si schioda dall'asfalto. Dovrà ripartire dalla pit lane e gara, di fatto, già finita per il madrileno che chiuderà tristemente ultimo. Un'occasione troppo ghiotta per il suo rivale, che non perdona. L'alfiere di Pramac-Yamaha domina dall'inizio alla fine, ma deve sudarsela, pedinato per tutta la corsa da un grande Tony Arbolino, secondo a Motegi. Il lombardo torna sul podio dopo oltre un anno di digiuno, da Austin 2025. "Giornata fantastica, ora mi sento più leggero", le parole a caldo del milanese, che ha preceduto sul traguardo Filip Salac. Lotta come può anche Celestino Vietti, che sfiora la top-5 (il piemontese conclude al 6° posto). L'altro italiano in pista, Luca Lunetta, finisce il suo weekend complicato in 21^ posizione.