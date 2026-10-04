Ultimo atto del weekend di MotoGP in Giappone, con i piloti che alle 7 scenderanno in pista a Motegi per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Martin scatterà dalla pole davanti a Marc Marquez e Acosta. Bezzecchi aprirà la seconda fila, alle sue spalle Alex Marquez (che dovrà scontare un doppio long lap penalty per l'incidente di ieri al via) e Di Giannantonio. Michelin ha ritirato la soft per la gara, restano a disposizione media e hard (consigliata)

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