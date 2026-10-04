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GP Giappone
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Warmup
  1. 1.M. Marquez
  2. 2.M. Bezzecchi
  3. 3.J. Martin
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MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Giappone

Ultimo atto del weekend di MotoGP in Giappone, con i piloti che alle 7 scenderanno in pista a Motegi per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Martin scatterà dalla pole davanti a Marc Marquez e Acosta. Bezzecchi aprirà la seconda fila, alle sue spalle Alex Marquez (che dovrà scontare un doppio long lap penalty per l'incidente di ieri al via) e Di Giannantonio. Michelin ha ritirato la soft per la gara, restano a disposizione media e hard (consigliata)

GRIGLIA DI PARTENZA

LIVE

Piloti in pista per il giro di schieramento

In Moto2 Guevara vince e riapre il Mondiale. 2° Arbolino

In Moto3 vittoria di Almansa: guarda gli HIGHLIGHTS

penalità

Gare in salita per Alex Marquez e Johann Zarco, che dovranno scontare entrambi un doppio long lap penalty: il primo per l'incidente di ieri al via in cui ha steso Di Giannantonio e Acosta, il secondo per aver tentato di riaccendere in pista la sua moto, spenta dopo una caduta nel warm up spingendola contromano

Marc: "Istinto il mio punto forte, ma con 2 partenza a GP... "

Marquez e la super partenza Sprint: 'Grazie al mio istinto'

Marquez e la super partenza Sprint: 'Grazie al mio istinto'

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Martin: "Ero lì per lottare, in gara può succedere di tutto"

Martin (3°) e Bastianini (4°) sul verde: retrocessi di una posizione

Caos a fine Sprint: perché Martin e Bastianini sono stati penalizzati

Caos a fine Sprint: perché Martin e Bastianini sono stati penalizzati

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Michelin ritira la soft per la gara lunga: "La hard è consigliata"

Michelin sul degrado gomme: 'Condizioni estreme, consigliamo la hard per la gara'

Michelin sul degrado gomme: 'Condizioni estreme, consigliamo la hard per la gara'

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Degrado gomme a Motegi: l'analisi allo Sky Tech

Problemi di degrado gomme nella Sprint di Motegi. Alcuni piloti hanno concluso la gara del sabato in Giappone con un distacco di grandi porzioni di gomma dalla fascia centrale dello pneumatico posteriore. Tra questi anche Bagnaia, ritirato, e Martin, arrivato 3°

Marc recupera qualche punto su Martin: la classifica

MotoGP, la classifica piloti dopo la Sprint di Motegi

MotoGP, la classifica piloti dopo la Sprint di Motegi

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Marc Marquez vince la Sprint: gli highlights

Marc Marquez 2°, Bezzecchi 4°: la griglia di partenza

MotoGP, la griglia di partenza del GP Giappone

MotoGP, la griglia di partenza del GP Giappone

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Martin dalla pole position: gli highlights delle qualifiche

Cielo nuvoloso a Motegi, per ora non piove ma la situazione andrà monitorata minuto per minuto. Non sono da escludere sorprese...

Gran finale a Motegi: alle 7 la gara lunga

Ultimo atto del weekend di MotoGP a Motegi, con i piloti che alle 7 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). 

GP Giappone, la gara LIVE alle 7 su Sky e NOW

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