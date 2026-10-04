Gare in salita per Alex Marquez e Johann Zarco, che dovranno scontare entrambi un doppio long lap penalty: il primo per l'incidente di ieri al via in cui ha steso Di Giannantonio e Acosta, il secondo per aver tentato di riaccendere in pista la sua moto, spenta dopo una caduta nel warm up spingendola contromano
- 1.M. Marquez
- 2.M. Bezzecchi
- 3.J. Martin
MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Giappone
Ultimo atto del weekend di MotoGP in Giappone, con i piloti che alle 7 scenderanno in pista a Motegi per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Martin scatterà dalla pole davanti a Marc Marquez e Acosta. Bezzecchi aprirà la seconda fila, alle sue spalle Alex Marquez (che dovrà scontare un doppio long lap penalty per l'incidente di ieri al via) e Di Giannantonio. Michelin ha ritirato la soft per la gara, restano a disposizione media e hard (consigliata)
Piloti in pista per il giro di schieramento
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Degrado gomme a Motegi: l'analisi allo Sky Tech
Problemi di degrado gomme nella Sprint di Motegi. Alcuni piloti hanno concluso la gara del sabato in Giappone con un distacco di grandi porzioni di gomma dalla fascia centrale dello pneumatico posteriore. Tra questi anche Bagnaia, ritirato, e Martin, arrivato 3°
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