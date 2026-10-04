Il campione della Ducati, già dominatore della Sprint, è stato il più veloce con il tempo di 1:42.957. Un warm up insolito, allungato a 20 minuti per testare la gomma hard posteriore, scelta consigliata da Michelin per il grip elevato del nuovo asfalto (ma la media resta disponibile, mentre la soft è stata ritirata). Secondo Bezzecchi, 3° Martin: il leader del Mondiale ancora in pole a Motegi. Gara alle 7, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

CLASSIFICA - GRIGLIA