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MotoGP in Giappone: Marc Marquez il più veloce nel warm up, 2° Bezzecchi, 3° Martin

GP GIAPPONE
©Ansa

Il campione della Ducati, già dominatore della Sprint, è stato il più veloce con il tempo di 1:42.957. Un warm up insolito, allungato a 20 minuti per testare la gomma hard posteriore, scelta consigliata da Michelin per il grip elevato del nuovo asfalto (ma la media resta disponibile, mentre la soft è stata ritirata). Secondo Bezzecchi, 3° Martin: il leader del Mondiale ancora in pole a Motegi. Gara alle 7, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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GP GIAPPONE, I RISULTATI DEL WARM UP

I risultati del warm up

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