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MotoGP, Aleix Espargaro sostituisce Mir in Honda per il GP d'Indonesia

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Foto X @MotoGP

Aleix Espargaro torna in MotoGP, mentre Joan Mir continua il suo recupero: aveva già saltato le tappe di Spielberg e Motegi dopo che alcuni controlli avevano evidenziato valori ematici alterati e la necessità di altri accertamenti. Dopo il ritiro a fine 2024, Espargaro è diventato collaudatore Honda e ad aprile si era fratturato 4 vertebre dopo una caduta nei test a Sepang. Il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW dal 9 all'11 ottobre

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