MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 9: in palio i primi dieci pass per il Q2. Nella notte prove libere a Marco Bezzecchi, che in 1:30.132 ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del Mondiale Jorge Martin. Sabato qualifiche alle 4.50 e Sprint Race alle 9, domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino