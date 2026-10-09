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  1. 1.M. Bezzecchi
  2. 2.M. Marquez
  3. 3.J. Martin
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MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Indonesia

MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 9: in palio i primi dieci pass per il Q2. Nella notte prove libere a Marco Bezzecchi, che in 1:30.132 ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del Mondiale Jorge Martin. Sabato qualifiche alle 4.50 e Sprint Race alle 9, domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino

in evidenza

GP Indonesia, le Pre-qualifiche LIVE su Sky e NOW dalle 9

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Nella mattinata indonesia tempi ancora alti rispetto al record della pista di Bezzecchi del 2025 (1:28.832). I piloti riusciranno a batterlo nelle Pre-qualifiche?

Bagnaia protagonista di un salvataggio show in curva 3. VIDEO

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Risultati e tempi delle FP1 in Indonesia

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Nella notte italiana miglior tempo di Marco Bezzecchi, che ha preceduto gli altri due contendenti al titolo: Marc Marquez e Jorge Martin

S'inizia a fare sul serio: in palio ci sono i primi dieci pass per il Q2 di domani

Ben ritrovati da Mandalika, dove alle 9 italiane sono in programma le Pre-qualifiche (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)