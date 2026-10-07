MotoGP in pista a Mandalika fino a domenica 11 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Qualifiche nella notte tra venerdì e sabato alle 4.50, Sprint Race e gara entrambe alle 9. Domenica il GP di Mandalika della Moto3 parte alle 6, a seguire la Moto2 alle 7.15. Ecco tutti gli orari per non perdersi nulla sui nostri canali LA CLASSIFICA PRIMA DI MANDALIKA

Dopo il Giappone la MotoGP resta in Asia e si sposta a Mandalika per il Gran Premio di Indonesia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 11 ottobre con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Aggiornamenti dalla pista affidati al nostro inviato Sandro Donato Grosso.

Sprint sabato alle 9, gara domenica alla stessa ora Si scende in pista nella notte tra giovedì e venerdì, alle 4.45, per la prima sessione di prove libere. Poi nella mattinata italiana del 9 ottobre ci sono le Pre-qualifiche dalle 9. Nella notte tra venerdì e sabato, alle 4.10, la seconda sessione di prove libere. A seguire la lotta alla pole, con le qualifiche che partono alle 4.50. Sabato mattina alle 9 sarà il momento della Sprint Race, mentre domenica, sempre alle 9, è previsto il semaforo verde della gara lunga.

Moto3 alle 6, Moto2 alle 7.15 Prima della gara MotoGP spazio come sempre al Gran Premio della Moto3 (ore 6, Quiles ha concrete possibilità di vincere il titolo) e a quello della Moto2 (ore 7.15), col commento di Rosario Triolo e Mattia Pasini. Inoltre le gare di Mandalika saranno visibili in differita su Tv8 con i seguenti orari: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e MotoGP alle 14.