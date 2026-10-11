- 1.M. Bezzecchi
- 2.R. Fernandez
- 3.M. Marquez
MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Indonesia
Ultimo atto del weekend di MotoGP in Indonesia, con i piloti che alle 9 scenderanno in pista a Mandalika per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Raul Fernandez stringe i denti dopo la frattura all'indice della mano destra rimediata nell'incidente di ieri e partirà ancora in pole davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez e Martin dalla 2^ fila, out Espargaro. In Moto3 intanto si è assegnato il primo titolo mondiale: Quiles è campione con 5 gare d'anticipo
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Le pagelle Sprint a cura di Paolo Beltramo
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Maximo Quiles campione in Moto3
In Moto3 si è assegnato il primo titolo dell'anno, con Maximo Quiles che ha dominato la gara in Indonesia laureandosi campione del mondo con 5 gare d'anticipo
Fernandez stringe i denti e sarà al via nonostante la frattura al dito indice della mano destra rimediata nell'incidente di ieri con Bezzecchi: "Manovra brutta e non gentile, mi ha buttato fuori", aveva tuonato il pilota Trackhouse ai microfoni di Sky