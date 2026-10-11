Ultimo atto del weekend di MotoGP in Indonesia, con i piloti che alle 9 scenderanno in pista a Mandalika per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Raul Fernandez stringe i denti dopo la frattura all'indice della mano destra rimediata nell'incidente di ieri e partirà ancora in pole davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez e Martin dalla 2^ fila, out Espargaro. In Moto3 intanto si è assegnato il primo titolo mondiale: Quiles è campione con 5 gare d'anticipo

LA GRIGLIA DI PARTENZA