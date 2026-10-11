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  1. 1.M. Bezzecchi
  2. 2.R. Fernandez
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MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Indonesia

Ultimo atto del weekend di MotoGP in Indonesia, con i piloti che alle 9 scenderanno in pista a Mandalika per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Raul Fernandez stringe i denti dopo la frattura all'indice della mano destra rimediata nell'incidente di ieri e partirà ancora in pole davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez e Martin dalla 2^ fila, out Espargaro. In Moto3 intanto si è assegnato il primo titolo mondiale: Quiles è campione con 5 gare d'anticipo

LA GRIGLIA DI PARTENZA

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GP Indonesia, la gara LIVE su Sky e NOW dalle 9

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Le pagelle Sprint a cura di Paolo Beltramo

MotoGP, le pagelle della Sprint Race di Mandalika

MotoGP, le pagelle della Sprint Race di Mandalika

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Quiles festeggia con Marc e Alex Marquez

Quiles diventa gladiatore a Mandalika. VIDEO

Martin, problemi di pressione gomme nella Sprint

Perché Martin ha fatto passare Marquez nella Sprint di Mandalika: cosa è successo

Perché Martin ha fatto passare Marquez nella Sprint di Mandalika: cosa è successo

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Maximo Quiles campione in Moto3

In Moto3 si è assegnato il primo titolo dell'anno, con Maximo Quiles che ha dominato la gara in Indonesia laureandosi campione del mondo con 5 gare d'anticipo

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Fernandez stringe i denti e sarà al via nonostante la frattura al dito indice della mano destra rimediata nell'incidente di ieri con Bezzecchi: "Manovra brutta e non gentile, mi ha buttato fuori", aveva tuonato il pilota Trackhouse ai microfoni di Sky

Bezzecchi-Raul Fernandez, incidente al via: la ricostruzione

Bezzecchi-Fernandez, la RICOSTRUZIONE dell'incidente al via della Sprint. VIDEO

Bezzecchi-Fernandez, la RICOSTRUZIONE dell'incidente al via della Sprint. VIDEO

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Marc Marquez nuovo leader: la classifica

MotoGP, la classifica dopo la Sprint in Indonesia: Marquez nuovo leader

MotoGP, la classifica dopo la Sprint in Indonesia: Marquez nuovo leader

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Marc Marquez vince la Sprint: gli highlights

Bez e Diggia in prima fila: la griglia di partenza

MotoGP, la griglia di partenza del GP Indonesia

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Raul Fernandez in pole: gli highlights delle qualifiche

Gran finale a Mandalika: la gara alle 9 LIVE su Sky

MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per l'ultimo atto del weekend indonesiano: alle 9 i piloti scenderanno in pista per la gara lunga, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW