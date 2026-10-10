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MotoGP in Indonesia: le pagelle della Sprint Race di Mandalika

di p. beltramo
Paolo Beltramo

Paolo Beltramo

©Ansa

Introduzione

Un altro capolavoro di Marc Marquez, che vince a Mandalika e supera Martin anche in testa al Mondiale. Bel podio per Ogura e Di Giannantonio. Non giudicabili Bezzecchi e Raul Fernandez, fuori alla prima curva. Domenica la gara lunga alle 9 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

 

ORDINE D'ARRIVO - CLASSIFICA

Quello che devi sapere

FENOMENO MARQUEZ

  • Quando uno sportivo riesce ad ottenere quello che nessuno si aspettava gli riuscisse significa molte cose come fortuna, errori altrui, combinazioni impreviste, ma soprattutto che è un fenomeno, uno di quelli capaci di ribaltare i pronostici e le giornate teoricamente sfavorevoli. Ecco, uno così si chiama Marc Marquez.

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MARC: 10

  • Marquez che, al di là di quanto è successo al via, riesce comunque a non mollare mai, a tenere sotto pressione un fuggitivo Martin e ad approfittare dei suoi problemi di pressione nella gomma anteriore e a vincere la sua 23° Sprint. Aggressivo, forte, spesso dove serve essere per fare il pieno di punti che lo porta a +4 punti nel Mondiale e proprio nel posto dove sembrava impossibile accadesse, appunto. Era sulla difensiva e ha vinto su un circuito non favorevole, nonostante il caldo pazzesco. 10.

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OCCASIONE PERSA

  • Jorge Martin era nettamente primo, ma ha dovuto lasciar passare l'inseguitore Marquez per far salire la pressione della gomma, poi ha commesso un errore ed è finito quarto. Avrebbe vinto se non fosse successo nulla, ma la gestione del problema poteva essere migliore. 

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MARTIN: 6

  • Comunque Martinator ha il passo e la moto, l'Aprilia, per rifarsi domenica. 6. Grande partenza dove è passato da quinto a primo a causa del lungo di gruppo dei primi.

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OGURA: 8

  • Sul podio dietro a Marquez è finito un buon, metodico, consistente Ogura, ritornato lassù dopo le gare di assenza per il dito rotto. 8. 

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BEZ E RAUL: NG

  • Peccato per gli altri 2 piloti Aprilia, Bezzecchi e Fernandez, che nella confusione della prima curva si sono toccati e sono caduti: NG, sfortuna più che errori. Peccato, avrebbero reso la gara più divertente. 

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L'INCIDENTE

  • A proposito dell'incidente alla prima curva: Marquez tocca col ginocchio il piede di Di Giannantonio che si infila all'interno e gli innesta la prima marcia costringendolo ad allargare, lasciando lo spazio interno a Martin e finendo per coinvolgere i due caduti che erano all'esterno. Succede in gara.

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ALEX: 7

  • Gara media di Alex Marquez, quinto nonostante la spalla dolorante, 7. 

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DIGGIA: 7,5; PECCO: 6

  • Bella gara di Di Giannantonio, tornato sul podio (7,5). Settimo Aldeguer (6), ottavo Bagnaia (6), quattordicesimo Morbidelli (5) con le altre Ducati.

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ACOSTA: 7

  • La prima KTM è tornata ad essere quella di Pedro, 7, meno competitiva del previsto su questa pista veloce e stancante. 

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BESTIA: 6

  • Undicesimo Bastianini (6), sedicesimo Binder (5), diciottesimo Viñales ancora alla ricerca di sé stesso, NG.

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ORGOGLIO YAMAHA

  • Meglio del solito la Yamaha con Quartararo e Rins decimo e undicesimo, dietro a 5 Ducati, 2 Aprilia e una KTM, ma davanti a tutte le Honda che qui non sembrano essere a loro agio. 

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MILLER: 6

  • Benino pure Jack (6), dietro Razgatlioglu che però era caduto in qualifica.

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HONDA: 4

  • Miglior Honda quella di Zarco, però dodicesimo. Un disastro collettivo, 4 di gruppo.

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