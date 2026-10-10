MotoGP in Indonesia: le pagelle della Sprint Race di Mandalikadi p. beltramo ©Ansa
Introduzione
Un altro capolavoro di Marc Marquez, che vince a Mandalika e supera Martin anche in testa al Mondiale. Bel podio per Ogura e Di Giannantonio. Non giudicabili Bezzecchi e Raul Fernandez, fuori alla prima curva. Domenica la gara lunga alle 9 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo
Quello che devi sapere
FENOMENO MARQUEZ
- Quando uno sportivo riesce ad ottenere quello che nessuno si aspettava gli riuscisse significa molte cose come fortuna, errori altrui, combinazioni impreviste, ma soprattutto che è un fenomeno, uno di quelli capaci di ribaltare i pronostici e le giornate teoricamente sfavorevoli. Ecco, uno così si chiama Marc Marquez.
©Ansa
MARC: 10
- Marquez che, al di là di quanto è successo al via, riesce comunque a non mollare mai, a tenere sotto pressione un fuggitivo Martin e ad approfittare dei suoi problemi di pressione nella gomma anteriore e a vincere la sua 23° Sprint. Aggressivo, forte, spesso dove serve essere per fare il pieno di punti che lo porta a +4 punti nel Mondiale e proprio nel posto dove sembrava impossibile accadesse, appunto. Era sulla difensiva e ha vinto su un circuito non favorevole, nonostante il caldo pazzesco. 10.
©Ansa
pubblicità
OCCASIONE PERSA
- Jorge Martin era nettamente primo, ma ha dovuto lasciar passare l'inseguitore Marquez per far salire la pressione della gomma, poi ha commesso un errore ed è finito quarto. Avrebbe vinto se non fosse successo nulla, ma la gestione del problema poteva essere migliore.
©Ansa
MARTIN: 6
- Comunque Martinator ha il passo e la moto, l'Aprilia, per rifarsi domenica. 6. Grande partenza dove è passato da quinto a primo a causa del lungo di gruppo dei primi.
©Ansa
pubblicità
OGURA: 8
- Sul podio dietro a Marquez è finito un buon, metodico, consistente Ogura, ritornato lassù dopo le gare di assenza per il dito rotto. 8.
©Ansa
BEZ E RAUL: NG
- Peccato per gli altri 2 piloti Aprilia, Bezzecchi e Fernandez, che nella confusione della prima curva si sono toccati e sono caduti: NG, sfortuna più che errori. Peccato, avrebbero reso la gara più divertente.
pubblicità
L'INCIDENTE
- A proposito dell'incidente alla prima curva: Marquez tocca col ginocchio il piede di Di Giannantonio che si infila all'interno e gli innesta la prima marcia costringendolo ad allargare, lasciando lo spazio interno a Martin e finendo per coinvolgere i due caduti che erano all'esterno. Succede in gara.
ALEX: 7
- Gara media di Alex Marquez, quinto nonostante la spalla dolorante, 7.
©Ansa
pubblicità
DIGGIA: 7,5; PECCO: 6
- Bella gara di Di Giannantonio, tornato sul podio (7,5). Settimo Aldeguer (6), ottavo Bagnaia (6), quattordicesimo Morbidelli (5) con le altre Ducati.
©Ansa
ACOSTA: 7
- La prima KTM è tornata ad essere quella di Pedro, 7, meno competitiva del previsto su questa pista veloce e stancante.
©Ansa
pubblicità
BESTIA: 6
- Undicesimo Bastianini (6), sedicesimo Binder (5), diciottesimo Viñales ancora alla ricerca di sé stesso, NG.
©Ansa
ORGOGLIO YAMAHA
- Meglio del solito la Yamaha con Quartararo e Rins decimo e undicesimo, dietro a 5 Ducati, 2 Aprilia e una KTM, ma davanti a tutte le Honda che qui non sembrano essere a loro agio.
©Ansa
pubblicità
MILLER: 6
- Benino pure Jack (6), dietro Razgatlioglu che però era caduto in qualifica.
©Ansa
HONDA: 4
- Miglior Honda quella di Zarco, però dodicesimo. Un disastro collettivo, 4 di gruppo.
©Ansa
pubblicità