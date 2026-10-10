Introduzione

Un altro capolavoro di Marc Marquez, che vince a Mandalika e supera Martin anche in testa al Mondiale. Bel podio per Ogura e Di Giannantonio. Non giudicabili Bezzecchi e Raul Fernandez, fuori alla prima curva. Domenica la gara lunga alle 9 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

ORDINE D'ARRIVO - CLASSIFICA