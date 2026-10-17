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MotoGP, 2027 definito: Moreira in Hrc e Alonso in Lcr

MotoGp

Sandro Donato Grosso e Rosario Triolo

Le ultime due caselle della prossima stagione sono ora decise: Honda ha scelto Moreira per il team factory con Alonso che avrà trattamento factory nel team Lcr, annuncio vicino. La MotoGP torna a Phillip Island per il GP Australia dal 23 al 25 ottobre, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, GLI ORARI

Le ultime due caselle della MotoGP 2027 sono ora decise, Honda Hrc ha scelto Diogo Moreira per il team factory e di conseguenza David Alonso debutterà nella massima categoria del motomondiale con il team Lcr di Lucio Cecchinello. Honda garantirà anche ad Alonso trattamento factory, ma sarà Moreira il compagno di squadra di Quartararo. A pesare sulla decisione il rendimento del 2026, con Moreira in crescita nella sua prima esperienza MotoGP e Alonso che non è riuscito a lottare pienamente per il titolo in Moto2. A impressionare Honda è stato anche il test 850cc di Spielberg, dove Moreira ha fatto il miglior tempo assoluto e un run velocissimo. Probabilmente quello ha accelerato il processo decisionale di Honda, chiuso a Motegi con una riunione "annunciata" da Moreira nel percorso verso il podio della Sprint del Giappone: rispondendo a Marquez che scherzosamente lo invitava a battere cassa con Honda dopo il primo podio in carriera in MotoGP nella gara del sabato proprio a casa Hrc, Moreira gli aveva confessato davanti a camere e microfoni di avere un incontro programmato per le 5 di quel sabato pomeriggio. Moreira sarà dunque compagno di Quartararo e riporterà la bandiera brasiliana nel team factory Honda per la prima volta dal 2004, quando il suo primo mentore Alex Barros corse con Hrc nella squadra ufficiale. David Alonso invece partirà da Lcr, sostituendo Moreira da compagno di Johann Zarco. Ma il colombiano nel suo anno da rookie godrà come Moreira in questo 2026 di un trattamento full factory.

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