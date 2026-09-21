MotoGP, il calendario gare dall'Asia all'Australia: date e orari
La MotoGP si prepara al suo tour fuori dai confini europei, con una serie di gare che potrebbero decidere una buona fetta del Mondiale 2026. Dal Giappone (prossimo appuntamento dal 2 al 4 ottobre), all'Indonesia, dal weekend down under in Australia alla Malesia. E poi c'è il punto interrogativo del Qatar, ancora in dubbio per la crisi in Medio Oriente. Qui di seguito la guida completa per non perdersi nulla su Sky e in streaming su NOW con i programmi stravolti dal fuso orario
- Pre-Qualifiche MotoGP: venerdì 2 ottobre, ore 8
- Qualifiche MotoGP: sabato 3 ottobre, ore 3.50
- Sprint Race MotoGP: sabato 3 ottobre, ore 8.
- Gara Moto3: domenica 4 ottobre, ore 4
- Gara Moto2: domenica 4 ottobre, ore 5.15
- Gara MotoGP: domenica 4 ottobre, ore 7
- Pre-Qualifiche MotoGP: venerdì 9 ottobre, ore 9
- Qualifiche MotoGP: sabato 10 ottobre, ore 4.50
- Sprint Race MotoGP: sabato 10 ottobre, ore 9
- Gara Moto3: domenica 11 ottobre, ore 6
- Gara Moto2: domenica 11 ottobre, ore 7.15
- Gara MotoGP: domenica 11 ottobre, ore 9
- Pre-Qualifiche MotoGP: venerdì 23 ottobre, ore 7
- Qualifiche MotoGP: sabato 24 ottobre, ore 3.50
- Sprint Race MotoGP: sabato 24 ottobre, ore 8
- Gara Moto3: domenica 25 ottobre, ore 3
- Gara Moto2: domenica 25 ottobre, ore 4.15
- Gara MotoGP: domenica 25 ottobre, ore 6
- Pre-Qualifiche MotoGP: venerdì 30 ottobre, ore 8
- Qualifiche MotoGP: sabato 31 ottobre, ore 3.50
- Sprint Race MotoGP: sabato 31 ottobre, ore 8
- Gara Moto3: domenica 1 novembre, ore 4
- Gara Moto2: domenica 1 novembre, ore 6.15
- Gara MotoGP: domenica 1 novembre, ore 8
- Pre-Qualifiche MotoGP: venerdì 6 novembre, ore 18
- Qualifiche MotoGP: sabato 7 novembre, ore 13.40
- Sprint Race MotoGP: sabato 7 novembre, ore 18
- Gara Moto3: domenica 8 novembre, ore 15
- Gara Moto2: domenica 8 novembre, ore 16.15
- Gara MotoGP: domenica 8 novembre, ore 18
* Gran Premio ancora in dubbio per la crisi in Medio Oriente