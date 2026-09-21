Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

MotoGP, il calendario gare dall'Asia all'Australia: date e orari

la guida fotogallery
5 foto

La MotoGP si prepara al suo tour fuori dai confini europei, con una serie di gare che potrebbero decidere una buona fetta del Mondiale 2026. Dal Giappone (prossimo appuntamento dal 2 al 4 ottobre), all'Indonesia, dal weekend down under in Australia alla Malesia. E poi c'è il punto interrogativo del Qatar, ancora in dubbio per la crisi in Medio Oriente. Qui di seguito la guida completa per non perdersi nulla su Sky e in streaming su NOW con i programmi stravolti dal fuso orario

MOTOGP, LA CLASSIFICA

ALTRE FOTOGALLERY

La MotoGP va in Asia e Australia: gli orari su Sky

la guida

La MotoGP si prepara al suo tour fuori dai confini europei, con una serie di gare che potrebbero...

5 foto

La MotoGP saluta l'Europa: next stop... Giappone

2-4 ottobre

La MotoGP saluta per il momento l'Europa: a inizio ottobre si va a Motegi, prima tappa del tour...

22 foto

MotoGP, la classifica dopo il GP Austria

MotoGp

Jorge Martin chiude al 2° posto il GP Austria e prende margine in classifica su Marc Marquez (5°...

26 foto

Gran finale in Austria: gara alle 14 LIVE su Sky

motogp

A Spielberg è il giorno delle gare (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Dopo la pole e la...

28 foto

Iannone, fotosequenza dell'incidente con Granado

MotoGp

The Maniac ha provato il sorpasso ma è caduto e ha coinvolto anche Granado: per entrambi addio...

12 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Rivola: "Bel segnale aver fatto bene in Austria"

    aprilia

    Weekend austriaco positivo per Aprilia, che ha chiuso la gara lunga di Spielberg con il 2° posto...

    Bagnaia: "Più vicino ad altre Ducati? No, loro..."

    7° posto

    Settimo posto per Pecco Bagnaia nel GP Austria. Al termine della gara il pilota Ducati è...

    Acosta: "Ieri un imbecille, non potevo risbagliare

    il vincitore

    Si dà dell'"imbecille" Pedro Acosta per l'errore con cui sabato, a 3 giri dalla fine, ha buttato...