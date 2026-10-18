Moto3, Cano vince il Junior: correrà con Aspar

Aspar pigliatutto nelle categorie giovanili, e dopo il Mondiale Moto3 conquistato da Quiles in Indonesia la squadra spagnola conquista anche il MotoJunior Moto3 con Carlos Cano e il titolo Moto4 European con Álvaro Lucas. Questi trionfi sbloccano il mercato. Cano, già vincitore della Talent Cup 2024, potrà infatti accedere al Mondiale con un anno di anticipo rispetto all'età minima di 18 anni per meriti sportivi, e rimpiazzerà così Quiles, destinato al salto in Moto2 sempre con Aspar.

D'altra parte, Álvaro Lucas salirà al Junior Moto3 sostituendo a sua volta Cano. Lucas ha vinto il campionato battendo l'italiano Lorenzo Pritelli, talento VR46 Riders Academy, vincitore della gara di Misano ma alla fine lontano 7 punti dal rivale in classifica. Nel Mondiale Cano sarà compagno di squadra di Marco Morelli, confermato anche per il 2027. Come già annunciato, correrà nel Mondiale anche Giulio Pugliese, italiano, terzo classificato del Junior Moto3 con Aspar e ingaggiato da Boé Motorsports. Yaroslav Karpushin, che col suo secondo posto in campionato ha completato la tripletta Aspar, rimarrà ancora un anno con la squadra nel MotoJunior.