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Stagione finita per Toprak Razgatlioglu: si opera alla spalla. Subentra Augusto Fernandez

MotoGp
©IPA/Fotogramma

Dopo l'infortunio alla spalla rimediato in Indonesia è necessario un intervento chirurgico che farà saltare il resto della stagione al pilota turco di Yamaha Pramac. Al suo posto ci sarà Augusto Fernandez. "Dopo altri controlli, è emerso che l'infortunio è più serio di quanto pensassimo. Non è una decisione semplice, ma siamo convinti che sia la scelta giusta per il mio futuro", le parole di Toprak. La MotoGP torna in Australia dal 23 al 25 ottobre, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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