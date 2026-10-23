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MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Australia

Inizia il weekend di Phillip Island della MotoGP: piloti in pista per le prime prove libere del GP d'Australia, ora LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Alle 6 del mattino scatteranno invece le Pre-qualifiche, con in palio i primi dieci pass per il Q2. Oggi giornata soleggiata in Australia, il maltempo dovrebbe arrivare da domani

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Libere LIVE: 1° Bezzecchi 2° Martin 3° Quartararo

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Bezzecchi al comando: 1:28.898

Arrivano le Aprilia: Jorge Martin e Raul Fernandez sono i primi a scendere sotto il muro dell'1:30, poi Bezzecchi

Primi tempi: Johann Zarco guida la classifica in 1:30.787 ma, ovviamente, è pioggia di caschi rossi in questa fase

si parte!

Piloti in pista, 45' a disposizione per le prime (e anche ultime) prove a Phillip Island 

Marquez omaggia l'ultima a Phillip Island con un casco speciale

Nella prima mattinata italiana (alle 6), spazio invece alle Pre-qualifiche, con in palio i primi dieci pass per il Q2 di domani

Buonanotte e benvenuti a Phillip Island, dove tra poco inizierà ufficialmente il weekend della MotoGP con le prime prove libere, da seguire LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW