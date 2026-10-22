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Jorge Martin prima del GP Australia: "Marquez sarà all'attacco, io penso a me stesso..."

il leader

Il pilota Aprilia si presenta alla vigilia di Phillip Island con due punti di vantaggio su Marquez: "Marc andrà all'attacco, lo ha detto - dice Martin a Sky -. Io però non penso agli altri, proverò a fare il massimo". L'anno scorso (al pari del rivale per il titolo) Jorge era assente per infortunio: "Come sempre sarà uno svantaggio non aver corso l'anno prima", ha poi aggiunto il leader del Mondiale. Nel VIDEO l'intervista integrale

LA CLASSIFICA PRIMA DELL'AUSTRALIA

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