Il pilota Aprilia si presenta alla vigilia di Phillip Island con due punti di vantaggio su Marquez: "Marc andrà all'attacco, lo ha detto - dice Martin a Sky -. Io però non penso agli altri, proverò a fare il massimo". L'anno scorso (al pari del rivale per il titolo) Jorge era assente per infortunio: "Come sempre sarà uno svantaggio non aver corso l'anno prima", ha poi aggiunto il leader del Mondiale. Nel VIDEO l'intervista integrale

LA CLASSIFICA PRIMA DELL'AUSTRALIA