MotoGP di nuovo in pista a Phillip Island per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: in palio i primi dieci pass per il Q2. Nella notte italiana miglior tempo di Marc Marquez nelle prime prove libere, davanti all'Aprilia di Raul Fernandez e alla Yamaha Pramac di Jack Miller. 4° Marco Bezzecchi, 7° il leader del Mondiale Jorge Martin. Sabato qualifiche all'1.50 e Sprint Race alle 6, domenica gara alle 4

I RISULTATI DELLE PROVE LIBERE DELLA NOTTE