- 1.M. Marquez
- 2.R. Fernandez
- 3.J. Miller
MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Australia
MotoGP di nuovo in pista a Phillip Island per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: in palio i primi dieci pass per il Q2. Nella notte italiana miglior tempo di Marc Marquez nelle prime prove libere, davanti all'Aprilia di Raul Fernandez e alla Yamaha Pramac di Jack Miller. 4° Marco Bezzecchi, 7° il leader del Mondiale Jorge Martin. Sabato qualifiche all'1.50 e Sprint Race alle 6, domenica gara alle 4
in evidenza
Marco Bezzecchi ha chiuso le FP1 col quarto tempo, 7° il leader del Mondiale Jorge Martin, apparso un po' più indietro rispetto ai rivali per la lotta al titolo
In mattinata miglior tempo di Marc Marquez in 1:27.985. Il pilota Ducati ha preceduto l'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e la Yamaha Pramac di Jack Miller
In palio i primi dieci pass per il Q2 di sabato: i piloti avranno a disposizione 1 ora per centrare l'accesso diretto alla fase decisiva delle qualifiche
Ben ritrovati d Phillip Island, dove alle 6 (ora italiana) i piloti MotoGP scenderanno nuovamente in pista per le Pre-qualifiche, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW