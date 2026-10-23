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  1. 1.M. Marquez
  2. 2.R. Fernandez
  3. 3.J. Miller
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MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Australia

MotoGP di nuovo in pista a Phillip Island per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: in palio i primi dieci pass per il Q2. Nella notte italiana miglior tempo di Marc Marquez nelle prime prove libere, davanti all'Aprilia di Raul Fernandez e alla Yamaha Pramac di Jack Miller. 4° Marco Bezzecchi, 7° il leader del Mondiale Jorge Martin. Sabato qualifiche all'1.50 e Sprint Race alle 6, domenica gara alle 4 

I RISULTATI DELLE PROVE LIBERE DELLA NOTTE

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GP Australia, le Pre-qualifiche LIVE su Sky e NOW dalle 6

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LIVE

Marco Bezzecchi ha chiuso le FP1 col quarto tempo, 7° il leader del Mondiale Jorge Martin, apparso un po' più indietro rispetto ai rivali per la lotta al titolo

In mattinata miglior tempo di Marc Marquez in 1:27.985. Il pilota Ducati ha preceduto l'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e la Yamaha Pramac di Jack Miller

In palio i primi dieci pass per il Q2 di sabato: i piloti avranno a disposizione 1 ora per centrare l'accesso diretto alla fase decisiva delle qualifiche

Ben ritrovati d Phillip Island, dove alle 6 (ora italiana) i piloti MotoGP scenderanno nuovamente in pista per le Pre-qualifiche, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW