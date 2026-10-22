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Marquez prima del GP Australia: "Se sei veloce, non servono ordini di scuderia"

ducati

"Aprilia va forte su questa pista, proveremo a compensare nelle curve a sinistra...". Così Marc Marquez a Sky alla vigilia del GP d'Australia. Poi nel media scrum sulla lotta Mondiale: "L'obiettivo è fare più punti di Martin in tutte e 5 le gare che restano, ma anche Bezzecchi è in corsa". Infine a MotoGP.com, interrogato sui possibili ordini di scuderia in casa Aprilia: "Se hai la velocità non ti servono. Ti servono se non ce l’hai"

LA CLASSIFICA PRIMA DELL'AUSTRALIA

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