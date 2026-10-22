MotoGp, Acosta: "Marc Marquez e lotta Mondiale? Non ho amici in pista"

Intervistato da MotoGP.com alla vigilia del weekend australiano di Phillip Island (che sarà LIVE su Sky e in streaming su NOW ), Pedro Acosta ha ribadito che non aiuterà nessuno dei piloti impegnati nella lotta per il titolo mondiale, nemmeno Marc Marquez, con cui condividerà il box della Ducati nel 2027. "Non ci sono amici qui - ha detto Acosta -. L'anno prossimo sarà un'altra questione, per ora penso solo a portare qualche podio alla Ktm"

La lotta per il titolo mondiale in MotoGP è sempre più accesa, con tre contendenti su tutti che si giocano le proprie chance a Phillip Island, in quello che sarà l'ultima gara corsa sul circuito australiano. Jorge Martin, Marc Marquez e Marco Bezzecchi sono i piloti in corsa per la corona iridata. Lo spagnolo della Ducati dovrà fare i conti con le tante Aprilia, competitive anche con i due piloti Trackhouse Ogura e Fernandez, oltreché con gli ufficiali. Noale che, peraltro, ha già preannunciato la possibilità di ricorrere a ordini di scuderia nel caso in cui l’aritmetica lo consentisse. Un ruolo da terzo (o quarto) incomodo potrebbe giocarlo anche Pedro Acosta, dal 2027 compagno in Ducati di Marc Marquez. Lo 'Squalo' che, a precisa domanda di MotoGP.com, ha negato di essere ‘alleato’ di Marc. “Non ci sono amici in pista: come ho detto durante la stagione, proverò a portare a casa il miglior risultato possibile e l'anno prossimo sarà un'altra storia. Proverò a portare qualche podio alla Ktm in queste ultime piste, che storicamente sono molto favorevoli per noi".