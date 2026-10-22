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MotoGP, Vinales sul futuro: "Tester? Non so se sono pronto, magari farò la riserva..."

futuro incerto

Con i 22 posti già occupati, Vinales è al momento senza una sella per il 2027. Nessuna possibilità, però, di andare in Sbk (come faranno Morbidelli, Binder e Miller): lo spagnolo, in qualche modo, vuole ancora giocarsi le sue carte in MotoGP. "Per rientrare mi serve un miracolo - ha detto a Sky -. Test rider? Non so se sono pronto, voglio ancora gareggiare. Magari farò il pilota di riserva: non auguro a nessuno un infortunio, ma può succedere di rimanere a casa a lungo come è stato per me quest'anno"

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