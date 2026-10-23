Le sensazioni che ti trasmetteva la moto sono le stesse di altre occasioni, oppure c'è qualcosa di diverso che magari vogliamo sottolineare o spiegare?

"È un po' particolare, abbiamo sbagliato le curve in cui sentirmi bene, perché mi sento bene nel curvare a destra e qua ce ne sono troppe di più a sinistra, quindi sarebbe dovuto essere l'opposto. Però in generale un po' di fatica, non riesco a far girare la moto e non riesco a portar velocità perché sennò vado largo ed è stata complicata. Devo dire che nell'arco della giornata siamo migliorati abbastanza e a fine turno, secondo me, sono stato più io a non riuscire a mettere insieme un giro fatto per bene. Ho fatto 1:27.7, ma ho lasciato un po' in giro... quindi 27.5 che era il target si poteva arrivare a fare e ho sbagliato io".

Che aspettative hai se dovesse piovere? Lo preferisci oppure no?

"No. Penso che nessuno possa preferire qui a Phillip Island la pioggia. Vai molto forte, c'è tanto vento, il freddo, le gomme sul lato destro non si scaldano, i freni fanno fatica a scaldarsi, quindi in generale non è la situazione migliore. Però sicuramente è un'incognita che può magari anche giocare a favore, quindi proveremo a far di tutto e magari il passo in avanti che siamo riusciti a fare oggi può aiutarmi, però la vedo dura perché comunque l'assenza di grip rimane la mancanza più grande, quindi è tosta".

Spero in un jolly domani che sia di qualsiasi tipo, che sia meteo, magari anche un jolly tecnico che lo aspettiamo da tanto...

"Tosta, ci proviamo. Essere ottimisti è sempre meglio".