Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Bagnaia: "Il Q2 era alla portata, ho sbagliato io nel time attack"

14° tempo

Quattordicesimo tempo per Pecco Bagnaia nelle Pre-qualifiche di Phillip Island. Il torinese, che sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche, ha commentato la sua giornata su Sky Sport, facendo mea culpa per il mancato accesso alla top ten

I QUALIFICATI AL Q2

 

Le sensazioni che ti trasmetteva la moto sono le stesse di altre occasioni, oppure c'è qualcosa di diverso che magari vogliamo sottolineare o spiegare?

"È un po' particolare, abbiamo sbagliato le curve in cui sentirmi bene, perché mi sento bene nel curvare a destra e qua ce ne sono troppe di più a sinistra, quindi sarebbe dovuto essere l'opposto. Però in generale un po' di fatica, non riesco a far girare la moto e non riesco a portar velocità perché sennò vado largo ed è stata complicata. Devo dire che nell'arco della giornata siamo migliorati abbastanza e a fine turno, secondo me, sono stato più io a non riuscire a mettere insieme un giro fatto per bene. Ho fatto 1:27.7, ma ho lasciato un po' in giro... quindi 27.5 che era il target si poteva arrivare a fare e ho sbagliato io".

 

Che aspettative hai se dovesse piovere? Lo preferisci oppure no?

"No. Penso che nessuno possa preferire qui a Phillip Island la pioggia. Vai molto forte, c'è tanto vento, il freddo, le gomme sul lato destro non si scaldano, i freni fanno fatica a scaldarsi, quindi in generale non è la situazione migliore. Però sicuramente è un'incognita che può magari anche giocare a favore, quindi proveremo a far di tutto e magari il passo in avanti che siamo riusciti a fare oggi può aiutarmi, però la vedo dura perché comunque l'assenza di grip rimane la mancanza più grande, quindi è tosta". 

 

Spero in un jolly domani che sia di qualsiasi tipo, che sia meteo, magari anche un jolly tecnico che lo aspettiamo da tanto...

"Tosta, ci proviamo. Essere ottimisti è sempre meglio".

 

"L'unità dei piloti è importante, per tutelarci di più"

"Come mi aspettavo, sapevo che sarebbe stato complicato con la mia carenza di grip - ha commentato Bagnaia nel media scrum -. Pioggia prevista per domenica? Magari c'è un'incognita diversa e mi troverò meglio, ma quando la mancanza di grip è così importante, sul bagnato diventa più grande". Bagnaia parla poi dell'incontro tra piloti di giovedì, durante il quale si è discusso del GP del Qatar, al momento confermato in calendario per l'8 novembre. Per il piemontese è fondamentale tornare a compiere passi concreti verso la creazione di un'associazione dei piloti. "L'unità dei piloti è una cosa importante. Avevamo iniziato ad approcciare questa cosa nel 2023, dopo per cause di forza maggiore non siamo riusciti a continuare ed era il momento giusto per ricominciare. Credo sia importante per tutelarci un po' di più, per avere un po' più di voce su certe decisioni, ed è il momento giusto. Ora resta da trovare una persona che ci rappresenti: forse sarebbe meglio anche se fosse qualcuno al di fuori di questo mondo, senza preferenze e che lavori solo per la nostra sicurezza. Bisogna continuare sulla nostra linea. Siamo tutti piloti e persone intelligenti. C'è una parte di noi, di ognuno di noi, che porta a pensare al proprio interesse. Però c'è da dire che quando si parla e c'è una maggioranza, non bisogna andare contro questa maggioranza, bisogna essere unitie andare fino in fondo".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Wallaby in pista: salto alla.. Tamberi!

L'INCURSIONE

Un simpatico marsupiale ha attraversato la pista di Phillip Island nel corso delle Pre-qualifiche...

Bastianini: "I piloti hanno troppo poco potere"

ktm tech3

 Il pilota del team Ktm Tech3 è intervenuto nel media scrum dopo le Pre-qualifiche chiuse...

Martin: "Altre Aprilia più forti, devo studiarle"

il leader

Jorge Martin ha chiuso al 5° posto le Pre-qualifiche di Phillip Island: "Giornata decente - ha...

Bagnaia: "Q2 era alla portata, ho sbagliato io"

14° tempo

Quattordicesimo tempo per Pecco Bagnaia nelle Pre-qualifiche di Phillip Island. Il torinese, che...

Marquez: "Bagnato? Pronti per tutte le condizioni"

PHILLIP ISLAND

Venerdì positivo per Marc Marquez, 3° con la sua Ducati nelle Pre-qualifiche di Phillip Island...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS