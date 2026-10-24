MotoGP, qualifiche e pole del GP Australia in diretta LIVE
Pista bagnata in Australia dopo la pioggia delle ore precedenti: in corso le qualifiche LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Miller e Zarco hanno staccato gli ultimi due pass per il Q2. Scivolato Marc Marquez a inizio Q2. Bagnaia partirà 16°. Assente Luca Marini, che salterà il resto del weekend causa virus. All'alba, invece, la Sprint Race: semaforo verde alle 6, da capire in quali condizioni meteo
in evidenza
Marc Marquez già in pista (e a casco rosso)
Johann Zarco in 1:36.136 davanti a tutti, poi Alex Marquez e Di Giannantonio
Marc è ripartito, è nella via di fuga per tornare al box: ha tutto il tempo per rientrare in pista
Attenzione cade Marc Marquez! Chiusura d'anteriore alla 4!
Qualche goccia di nuovo, proprio all'inizio del Q2
Piloti in pista, ci si gioca la pole a Phillip Island. Sale la tensione!
I 12 piloti che si giocheranno la pole a Phillip Island
- Zarco
- Moreira
- Bastianini
- R. Fernandez
- Acosta
- Miller
- Di Giannantonio
- Bezzecchi
- A. Marquez
- Ogura
- Martin
- M. Marquez
Statistiche da Michele Merlino: per Quartararo (19°) e Bagnaia (16°) sono i peggiori risultati in qualifica in carriera a Phillip Island. Il Diablo fu addirittura poleman l'anno scorso e conserva il record della pista, che per un po' non sarà battuto...
I risultati del Q1: Miller e Zarco in Q2
E allora sono Jack Miller e Johann Zarco, due specialisti del bagnato (e della pista di Phillip Island) ad andare in Q2. Binder, primo degli esclusi, partirà 13°, 16° Pecco Bagnaia, in fondo alla griglia Quartararo (19°) e Morbidelli (20°)
Zarco migliora, 1:35.462: un solo millesimo di differenza con Miller, che resta primo. Solo Binder può scalzare uno dei due...
Jack Miller da urlo! 1:35.461, prenota il Q2. Zarco migliora e si rimette davanti a Binder
Binder! 1:35.996, migliora per un solo millesimo il tempo di Zarco, si mette primo provvisorio e scalza Bagnaia
Bagnaia sale in seconda posizione! 1:36.759
Bagnaia abbassa il suo crono ma non basta ancora: 1:37.354, circa due decimi dal secondo posto di Jack Miller
Le ultime pole sul bagnato (dal 2023): dati di Michele Merlino
- Rio Hondo 2023: Alex Marquez
- Silverstone 2023: Marco Bezzecchi
- Sachsenring 2025 e Jerez 2026: Marc Marquez
Quartararo ha montato la media rain al posteriore, per il momento è terzo alle spalle di Zarco e Miller
Qualche problema di natura elettronica per Franco Morbidelli, che non è sceso ancora in pista
Primi tempi: Zarco e Miller virtualmente in Q2, Bagnaia 3° e primo degli esclusi
Intanto arriva una comunicazione organizzativa per domenica: a causa del maltempo previsto, è stata cancellata la Rider Fan Parade successiva al warm up
Piloti in pista, ultimi due posti disponibili per il Q2
I piloti impegnati nel Q1
- Zarco
- Vinales
- Quartararo
- Morbidelli
- Lecuona
- Binder
- Rins
- Miller
- A. Fernandez
- Bagnaia
I risultati delle FP2
Marc Marquez fa lo Squalo sul bagnato di Phillp Island: FP2 dominate, 1:37.112 per lo spagnolo e 8 decimi di vantaggio sul secondo, Pedro Acosta. Seguono le Aprilia di Martin e Bezzecchi
Marc Marquez ha ancora bassatto: 1:37.112. Oltre un secondo di vantaggio su Zarco, ora secondo
I tempi a 10' dalla fine delle FP2
Marc Marquez si è ripreso la prima posizione: 1:38.676, 7 decimi meglio di Bezzecchi che ora è secondo
Jorge Martin balza al comando: 1:40.271
Scivolta per Iker Lecuona, pilota ok
Marc Marquez subito a suo agio e davanti a tutti in 1:40.524
Subito un problema per Bagnaia, fermo in curva 3. Non il miglior inizio per Pecco, che dovrà passare dal Q1
Luca Marini non è migliorato: out tutto il weekend
Pit lane aperta, turno cruciale sul bagnato prima delle qualifiche
Anche Marquez e Martin direttamente in Q2: tutti i qualificati
MotoGP in Australia, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi dovrà passare dal Q1Vai al contenuto
Bez il più veloce: gli highlights delle Pre-qualifiche
Super notte in Australia: tra poco le FP2, pole all'1.50
Inizia una super notte in Australia, dove all'1.10 inizierà l'ultima sessione di prove libere. Qualche minuto più tardi, all'1.50, scatterà la caccia alla pole nelle qualifiche.
Nella notte australiana è piovuto a Phillip Island, tanto che la pista è ancora bagnata. Per il momento non piove, ma nel corso della giornata potrebbero esserci altre precipitazioni