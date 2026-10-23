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MotoGP, Grassilli: "Vinales test rider della Ducati? Ne stiamo parlando". VIDEO

DS DUCATI

Il direttore sportivo di Ducati ha commentato i 'rumors' sul futuro di Vinales, al momento senza una sella per il 2027, ma non ancora del tutto convinto di voler rinunciare a gareggiare ("Magari farò il pilota di riserva…", ha dichiarato il catalano). "Apprezziamo molto Maverick - ha confessato Mauro Grassilli a Sky - e non è un mistero che siamo alla ricerca di un test rider da affiancare a Pirro. Ne stiamo parlando, ma non c'è niente al momento"

VINALES: "FORSE NON SONO PRONTO A FARE IL TESTER"

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