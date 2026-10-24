- 1.M. Marquez
- 2.A. Marquez
- 3.J. Zarco
MotoGP oggi, la Sprint Race del Gp Australia in diretta LIVE
A Phillip Island scocca l'ora della Sprint Race, una delle più incerte dell'anno per via del meteo: quali condizioni troveranno i piloti dopo le qualifiche bagnate? Si parte alle 6 del mattino LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW con Marc Marquez in pole position. Con lui in prima fila anche suo fratello Alex e Zarco, mentre il leader del Mondiale Jorge Martin scatterà 4°. Più indietro Bezzecchi, dalla nona casella
Marquez show: dalla caduta alla pole capolavoro
Marc Marquez show: cade, torna in pista e fa la pole. VIDEOVai al contenuto
Marquez in pole (i numeri di Michele Merlino)
- 78^ pole in top-class (4^ quest'anno), 106^ pole in tutte le classi
- Prima pole dopo 105 giorni (Sachsenring)
- 138 prima fila in carriera
- Pole con 1''494 di margine sul secondo, nuovo record a Phillip Island. Il record precedente era 0”826: Mick Doohan su Alex Crivillé nel 1997
- Ducati: 123^ pole in top-class (7^ quest'anno). 7^ pole a Phillip Island, la prima dal 2024 (Martin)
La griglia di partenza del GP Australia
MotoGP, la griglia di partenza del GP AustraliaVai al contenuto
Più in difficoltà le Aprilia con le gomme rain: Jorge Martin partirà 4°, mentre Bezzecchi (9°) chiuderà la terza fila
Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche
In pole position scatterà un super Marc Marquez, che ha inflitto distacchi siderali ai suoi avversari: suo fratello Alex e Zarco, con lui in prima fila, hanno pagato 1 secondo e mezzo
Da capire le condizioni del tracciato: i piloti hanno disputato le qualifiche sul bagnato, col circuito che si è poi asciugato nel corso della mattina australiana. Ma il cielo resta nuvoloso e qualche goccia di pioggia è continuata a scendere. Chissà se il tempo reggerà fino alla fine della Sprint...
Ben ritrovati da Phillip Island, dove alle 6 ora italiana scatterà la Sprint Race del GP d'Australia. Ovviamente da seguire LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW