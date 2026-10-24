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  1. 1.M. Marquez
  2. 2.A. Marquez
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MotoGP oggi, la Sprint Race del Gp Australia in diretta LIVE

A Phillip Island scocca l'ora della Sprint Race, una delle più incerte dell'anno per via del meteo: quali condizioni troveranno i piloti dopo le qualifiche bagnate? Si parte alle 6 del mattino LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW con Marc Marquez in pole position. Con lui in prima fila anche suo fratello Alex e Zarco, mentre il leader del Mondiale Jorge Martin scatterà 4°. Più indietro Bezzecchi, dalla nona casella

GRIGLIA DI PARTENZA

LIVE

Marquez show: dalla caduta alla pole capolavoro

Marc Marquez show: cade, torna in pista e fa la pole. VIDEO

Marc Marquez show: cade, torna in pista e fa la pole. VIDEO

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Marquez in pole (i numeri di Michele Merlino)

  • 78^ pole in top-class (4^ quest'anno), 106^ pole in tutte le classi
  • Prima pole dopo 105 giorni (Sachsenring)
  • ⁠138 prima fila in carriera
  • Pole con 1''494 di margine sul secondo, nuovo record a Phillip Island. Il record precedente era 0”826: Mick Doohan su Alex Crivillé nel 1997
  • Ducati: 123^ pole in top-class (7^ quest'anno).  7^ pole a Phillip Island, la prima dal 2024 (Martin)

La griglia di partenza del GP Australia

MotoGP, la griglia di partenza del GP Australia

MotoGP, la griglia di partenza del GP Australia

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Più in difficoltà le Aprilia con le gomme rain: Jorge Martin partirà 4°, mentre Bezzecchi (9°) chiuderà la terza fila 

Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche

In pole position scatterà un super Marc Marquez, che ha inflitto distacchi siderali ai suoi avversari: suo fratello Alex e Zarco, con lui in prima fila, hanno pagato 1 secondo e mezzo

Da capire le condizioni del tracciato: i piloti hanno disputato le qualifiche sul bagnato, col circuito che si è poi asciugato nel corso della mattina australiana. Ma il cielo resta nuvoloso e qualche goccia di pioggia è continuata a scendere. Chissà se il tempo reggerà fino alla fine della Sprint...

Ben ritrovati da Phillip Island, dove alle 6 ora italiana scatterà la Sprint Race del GP d'Australia. Ovviamente da seguire LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP Australia, la Sprint Race LIVE su Sky e NOW dalle 6

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