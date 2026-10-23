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Marc Marquez: "Gare sul bagnato in Australia? Pronti per tutte le condizioni". VIDEO

PHILLIP ISLAND

Venerdì positivo per Marc Marquez, 3° con la sua Ducati nelle Pre-qualifiche di Phillip Island alle spalle di Bezzecchi e Raul Fernandez. "Oggi mi sentivo bene - spiega il campione catalano - ho trovato subito il feeling con la moto. L'Aprilia va forte, ma sono convinto di essere al posto giusto per giocarmi il titolo". Sull'eventualità di correre sul bagnato: "Non è la pista migliore per gareggiare sotto la pioggia... ma sono pronto per tutte le condizioni"

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