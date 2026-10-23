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Simoncelli, 15 anni fa l'incidente di Sepang. Papà Paolo: "Mi fermano sempre per Marco"

l'anniversario

Paolo Simoncelli parla a Sky Sport nel giorno in cui cade il triste anniversario dell'addio al figlio Marco, morto il 23 ottobre 2011 nel tragico incidente in gara a Sepang: "La gente mi manda un sacco di messaggi in suo onore e mi ferma di continuo per le foto. Qualcuno mi dovrà spiegare il perché, però sono cose che fanno piacere". Il documentario "La regola di Marco" è in onda su Sky Sport MotoGP per tutto il weekend e disponibile anche On Demand

"15 ANNI SENZA IL SIC": IL RICORDO DI BELTRAMO PER SKY INSIDER

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