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Moto2, GP Australia: Guevara 1° nelle Pre-qualifiche, gli italiani fuori dal Q2

MOTO2
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

©Ansa

Guevara è stato il più veloce nelle Pre-qualifiche di Phillip Island e vince la sfida del venerdì con Gonzalez, leader del Mondiale, che lo precede in classifica di soli 5,5 punti. Arbolino, Lunetta e Vietti saranno costretti a passare sabato dal Q1. Domenica notte (quando entrerà in vigore l'ora solare) la gara della Moto2 è in diretta tv alle 2.15 su Sky Sport e in streaming su NOW 

MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Guevara davanti a tutti, dove dovrebbe stare chi lotta per il titolo. E’ in forma lo spagnolo della Pramac reduce dalla vittoria in Indonesia. In classifica ha ridotto il distacco da Gonzalez a una manciata di punti che potrebbe essere colmata già nella gara di domenica. Gonzalez, decisamente più prudente, con l’ottavo tempo, è ancora da decifrare. Prudenza, strategia o addirittura timore? 

Agius, orgoglio australiano

Difficile dirlo alla fine della prima giornata sul circuito australiano, dove l’unico pilota di casa nella griglia della Moto 2, Senna Agius, ha provato a regalare qualche soddisfazione ai suoi connazionali. Per ora è secondo, sulla pista dove ha già vinto nel 2025. Il pilota di Intact era partito bene fin dal primo turno, meglio del suo compagno di squadra al vertice della classifica. Tra quest’ultimo e il suo avversario diretto ci sono, oltre all’australiano, anche la coppia di CF Moto, Alonso e Holgado (rispettivamente con il terzo e il quarto tempo), poi Salac, Lopez ed Escrig

I tre italiani dovranno passare dal Q1

Brutte notizie dal campo italiano: nessun pilota è riuscito a qualificarsi direttamente in Q2. Lunetta, quindicesimo, ha mancato la qualifica per 36 millesimi. Più indietro sono rimasti sia Arbolino (diciannovesimo), sia, e soprattutto, considerando i trascorsi (a Phillip Island conquistò il primo podio in carriera alla sua seconda gara), Celestino Vietti, finito al terzultimo posto. Tra gli esclusi, anche Veijer, Piqueras e Rueda (caduto).

Moto2, GP Australia: i risultati delle Pre-qualifiche

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