Guevara è stato il più veloce nelle Pre-qualifiche di Phillip Island e vince la sfida del venerdì con Gonzalez, leader del Mondiale, che lo precede in classifica di soli 5,5 punti. Arbolino, Lunetta e Vietti saranno costretti a passare sabato dal Q1. Domenica notte (quando entrerà in vigore l'ora solare) la gara della Moto2 è in diretta tv alle 2.15 su Sky Sport e in streaming su NOW

Agius, orgoglio australiano

Difficile dirlo alla fine della prima giornata sul circuito australiano, dove l’unico pilota di casa nella griglia della Moto 2, Senna Agius, ha provato a regalare qualche soddisfazione ai suoi connazionali. Per ora è secondo, sulla pista dove ha già vinto nel 2025. Il pilota di Intact era partito bene fin dal primo turno, meglio del suo compagno di squadra al vertice della classifica. Tra quest’ultimo e il suo avversario diretto ci sono, oltre all’australiano, anche la coppia di CF Moto, Alonso e Holgado (rispettivamente con il terzo e il quarto tempo), poi Salac, Lopez ed Escrig.