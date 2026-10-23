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Moto3, GP Australia (Phillip Island): Carpe 1° nelle Pre-qualifiche, Bertelle al Q2

GP AUSTRALIA
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

©Ansa

Carpe è stato il più veloce nelle Pre-qualifiche di Phillip Island al termine di una sessione condizionata dal forte vento. Alle sue spalle Kelso e Quiles, fresco di titolo iridato. Bertelle (7°) passa direttamente al Q2, come Almansa (4°). Mentre Pini (20°) sarà obbligato sabato a passare dal Q1. Domenica notte la gara della Moto3 è in diretta tv alle 2 su Sky Sport e in streaming su NOW 

MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

La vittoria anticipata del titolo non ha tolto a Maximo Quiles la voglia di darci dentro. Di misurarsi con Almansa, il suo primo avversario; con Carpe, il più veloce in questa prima giornata di Phillip Island; e Kelso, l’unico pilota australiano che ha onorato il compito di rappresentare il suo paese, segnando il secondo tempo. Il neo iridato ha firmato il terzo miglior responso cronometrico.

Pini dovrà passare dal Q1

Un tracciato tra i più difficili del calendario, oltretutto sfidando un fastidioso vento che in Moto3 si sente banche di più. Phillip Island, va preso con le pinze come si suol dire, perché nasconde non poche insidie, di cui hanno fatto le spese Danish a metà del turno, Munoz e Pini, tutti scivolati senza conseguenze. Guido è rimasto fuori dalla Q2, a differenza del pilota di Intact (ottavo) e dell’argentino (tredicesimo). 

Bertelle chiude 7° e passa il taglio

Ce l’ha fatta, anche se per poco (dodicesimo) Adrian Fernandez (il team Leopard ha scoperto da pochi giorni di avere vinto il ricorso contro la squalifica inflittagli per il presunto intervento illegale sui motori delle sue moto che ha pregiudicato il suo campionato). Ce l’ha fatta anche Matteo Bertelle, rientrato nella lista dei classificati direttamente alla Q2, dopo avere corso sul filo dell’esclusione fino a pochi minuti dalla conclusione del turno di Pre-qualifiche. Alle fine il pilota di Mta ha chiuso con un confortante settimo tempo.

 

 

Moto3, GP Australia: i risultati delle Pre-qualifiche

Moto3, GP Australia: i risultati delle Pre-qualifiche

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