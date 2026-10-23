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MotoGP in Australia, il meteo del circuito a Phillip Island

MotoGp
©Ansa

Dopo un venerdì soleggiato, a Phillip Island è previsto un peggioramento del meteo. Sabato potrebbe piovere nel corso del pomeriggio (all'alba Italiana) e resta da capire se il tempo riuscirà a reggere prima della fine della Sprint. Per domenica è attesa pioggia per tutta la giornata: le tre gare potrebbero dunque disputarsi sul bagnato

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Meteo in peggioramento a Phillip Island per gli ultimi due giorni del GP d'Australia della MotoGP. Dopo un venerdì all'insegna del sole, ecco che sabato potrebbe piovere nel corso del pomeriggio, con possibilità che la perturbazione interessi la Sprint Race della top class, in programma alle 6 di mattina in Italia (LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, come tutto il fine settimana australiano). Attenzione anche alle raffiche di vento, sempre un fattore sulla suggestiva pista australiana.

Domenica gare sul bagnato?

Domenica è prevista pioggia per tutta la giornata. Le tre gare, in programma nella notte italiana (la Moto3 alle 2, la Moto2 alle 2.15 - dopo lo spostamento delle lancette indietro per l'ora solare - e la MotoGP alle 4), potrebbero dunque disputarsi sul bagnato (la probabilità supera l’80% secondo il servizio locale Bureau of Meteorology). Temperature tra i 10 e i 15 gradi.

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