Dopo un venerdì soleggiato, a Phillip Island è previsto un peggioramento del meteo. Sabato potrebbe piovere nel corso del pomeriggio (all'alba Italiana) e resta da capire se il tempo riuscirà a reggere prima della fine della Sprint. Per domenica è attesa pioggia per tutta la giornata: le tre gare potrebbero dunque disputarsi sul bagnato

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