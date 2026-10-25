MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Australia
La gara MotoGP (prevista inizialmente alle 4) è stata posticipata per la scarsa visibilità, che finora ha impedito all'elicottero medico di decollare verso il circuito. La pit lane non aprirà prima delle 6, con la partenza della gara al momento rinviata alle 6.30. Cancellate invece le gare della Moto3 e della Moto2. Tutti gli aggiornamenti LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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Programma provvisorio: pit lane aperta alle 6, gara alle 6.30
Al momento il programma (provvisorio) prevede apertura della pit lane alle 6 con partenza della gara MotoGP prevista alle 6.30
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Moto3 e Moto2 cancellate
Le gare della Moto3 e della Moto2, intanto, sono state cancellate. Si proverà a fare di tutto, invece, per salvaguardare il main evento, la gara MotoGP
Il motivo del rinvio
Il programma è stato funestato dalla scarsa visibilità, che ha impedito finora all'elicottero medico di partire da Melbourne e raggiungere Phillip Island. Un tema di sicurezza, dunque, una condizione imprescindibile per correre qualsiasi gara del Motomondiale
Buongiorno da Phillip Island, dove la gara MotoGP è stata posticipata. Sarebbe dovuta partire alle 4 ora italiana, ma al momento la situazione a Phillip Island non consente il regolare svolgimento della corsa