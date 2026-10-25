La gara MotoGP (prevista inizialmente alle 4) è stata posticipata per la scarsa visibilità, che finora ha impedito all'elicottero medico di decollare verso il circuito. La pit lane non aprirà prima delle 6, con la partenza della gara al momento rinviata alle 6.30. Cancellate invece le gare della Moto3 e della Moto2. Tutti gli aggiornamenti LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA - MARTIN NON SI OPERA, LE NEWS