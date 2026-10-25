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MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Australia

La gara MotoGP (prevista inizialmente alle 4) è stata posticipata per la scarsa visibilità, che finora ha impedito all'elicottero medico di decollare verso il circuito. La pit lane non aprirà prima delle 6, con la partenza della gara al momento rinviata alle 6.30. Cancellate invece le gare della Moto3 e della Moto2. Tutti gli aggiornamenti LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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in evidenza

GP Australia, gara posticipata alle 6.30: le news LIVE su Sky

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Programma provvisorio: pit lane aperta alle 6, gara alle 6.30

Al momento il programma (provvisorio) prevede apertura della pit lane alle 6 con partenza della gara MotoGP prevista alle 6.30

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Moto3 e Moto2 cancellate

Le gare della Moto3 e della Moto2, intanto, sono state cancellate. Si proverà a fare di tutto, invece, per salvaguardare il main evento, la gara MotoGP

Il motivo del rinvio

Il programma è stato funestato dalla scarsa visibilità, che ha impedito finora all'elicottero medico di partire da Melbourne e raggiungere Phillip Island. Un tema di sicurezza, dunque, una condizione imprescindibile per correre qualsiasi gara del Motomondiale

Buongiorno da Phillip Island, dove la gara MotoGP è stata posticipata. Sarebbe dovuta partire alle 4 ora italiana, ma al momento la situazione a Phillip Island non consente il regolare svolgimento della corsa

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