Marco Bezzecchi si prende il miglior tempo nelle Pre-qualifiche MotoGP in Australia: il romagnolo precede l'altra Aprilia di Raul Fernandez e la Ducati di Marc Marquez. 5° il leader del Mondiale Jorge Martin, in Q2 anche Bastianini col settimo tempo. Bagnaia, 14°, costretto all'ennesimo Q1 della sua stagione. Piloti di nuovo in pista nella notte tra sabato e domenica all'1.10 per le Libere 2, a seguire qualifiche all'1.50 e Sprint Race alle 6. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Vola Bezzecchi sulla pista dove le Aprilia stringono d’assedio Marc Marquez . Lo spagnolo, migliore delle Ducati , segna un buon terzo tempo in Pre-qualifica, ma le moto di Noale sono tutte lì davanti: secondo Fernandez , vincitore nel 2025, quarto Ogura , quinto Martin , fin qui il più lento con la moto veneta (con la quale non aveva mai corso in precedenza in Australia). Ma lo spagnolo, leader del Mondiale, ha margine di miglioramento. Più difficile, ma non è una novità, interpretare il suo avversario diretto, difficile capire se potrà attaccare, puntando alla vittoria (come ha già fatto quattro volte su questo circuito, l’ultima due anni fa con la Ducati Gresini), o se dovrà difendersi.

Bastianini e Diggia in Q2, Bagnaia costretto al Q1

Quanto visto in questa prima giornata, sembra concedere un certo vantaggio alle Aprilia, ma Phillip Island è pista insidiosa, anche per le condizioni del meteo che possono cambiare da un momento all’altro. E si sa quanto possa dimostrarsi reattivo Marc Marquez, quando c’è da adattarsi velocemente in situazioni di variabilità. Caduto suo fratello Alex, tra i più veloci fino a quel momento (e comunque sesto a fine giornata), nei primi dieci, col posto sicuro in Q2, spiccano anche Bastianini, settimo e per una volta più veloce, anche se per soli 26 millesimi, del suo compagno di marca, in Ktm, Pedro Acosta. Bene anche Moreira con la Honda (che ha dovuto rinunciare a Marini, caduto al mattino), e Di Giannantonio, decimo. Con il quattordicesimo tempo, Pecco Bagnaia dovrà passare ancora una volta dal Q1.