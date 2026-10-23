Bel siparietto in diretta Sky tra Mattia Pasini e Raul Fernandez al termine delle Pre-qualifiche in Australia. Il 'Paso' elogia lo spagnolo, 2° nonostante due dita della mano destra fratturate. Il pilota Trackhouse restituisce i complimenti con gli interessi: "Questo è un dito, quello che hai fatto tu (correre per anni nel Motomondiale senza forza nel braccio destro, ndr) chapeau... Sei il mio pilota preferito". Il GP Australia è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 25 ottobre

HIGHLIGHTS PRE-QUALIFICHE