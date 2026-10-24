" Non è ancora finita, questo campionato è folle ", dice Marco Bezzecchi in riferimento alla lotta mondiale dopo il sabato di Phillip Island, iniziato con un 9° posto in qualifica e chiuso con la 4^ posizione nella Sprint . La notizia del giorno riguarda Jorge Martin , caduto nella gara breve con tanto di frattura del radio e sospetta frattura dell'ulna nella sua estremità distale. Un colpo pesante in ottica Mondiale, dato che Marc Marquez si è ripreso il comando della classifica con un vantaggio di 10 punti sul connazionale e di 50 su Bez: "Mi sono accorto della caduta di Jorge quando mi sono avvicinato al gruppo di testa e ho visto che non c'era", spiega il romagnolo nel media scrum. "Mi spiace per lui e per il team perchè stava facendo un ottimo lavoro".

"Ho messo una pezza ma partire così indietro..."

Il pilota riminese ha poi analizzato anche la sua giornata: "Nella Sprint ci ho messo una pezza, ma non sono contento della qualifica. Mi spiace perchè ero abbastanza competitivo sia sul bagnato che sull'asciutto, mentre nel mix che c'era in qualifica non sono riuscito ad essere veloce e quello mi ha tagliato un po' le gambe. Nella Sprint è stata una bella rimonta, mi sono divertito. Certo, quando vinci è più divertente, ma vedendo dove sono partito ho dato il massimo. Ho fatto un buon lavoro, anche se partire nono mi fa girare le scatole. A Raul (Fernandez) è rimasta bassa la moto nelle prime curve, ero attaccato a lui e non sono riuscito a trovare uno spazio. L'avevo passato alla tre ma ha resistito come un matto e sono finito indietro. Quando sono arrivato da Diggia ha risposto bene negli ultimi due giri e per me è stato impossibile cercare il sorpasso". Per domenica è attesa pioggia per tutta la giornata: potrebbe essere un vantaggio? "Vedremo - commenta -, il bagnato non è mai facile o uguale da un giorno o da un turno all'altro. Non so cosa aspettarmi e non mi voglio neanche fasciare troppo la testa". Intanto partirà due posizioni avanti, dalla 7^ casella, dopo i forfait di Martin e Fernandez.