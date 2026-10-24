Marc Marquez vince la Sprint Race in Australia, tornando leader del Mondiale a +10 su Jorge Martin, che le ha provate tutte per dare filo da torcere al poleman, prima di cadere malamente e farsi male al braccio (è unfit per il weekend). Sul podio anche Alex Marquez e Di Giannantonio, 4° un Bezzecchi in rimonta dalla 9^ casella della partenza. Nella notte tra sabato e domenica la gara alle 4 italiane, LIVE su Sky e in streaming su NOW

Cade Martin, ince Marc Marquez e la classifica del mondiale cambia ancora. La pioggia del sabato ha scombinato i piani dell’Aprilia, favorita sull’asciutto (venerdì Noale aveva piazzato quattro moto nelle prime cinque posizioni in Pre-qualifica) e ha rilanciato le Ducati e il suo numero uno. Autore di una pole position spettacolare sotto l’acquazzone di Phillip Island (un secondo e mezzo rifilato a suo fratello Alex), il campione della Ducati ha vinto il duello diretto con lo spagnolo, caduto malamente all’ottavo giro , dopo l’ennesimo sorpasso che ha infuocato due terzi di gara. Un confronto intenso ed entusiasmata, che la pista australiana ha sempre assicurato (ma dal 2027 il GP d’Australia si traferirà ad Adelaide), combattuto da un Martin molto determinato fin dal via , dove scattando dalla seconda fila ha guadagnato subito due posizioni. Per battere il fenomeno della Ducati serviva una gara all’attacco, accettando non pochi rischi (al quinto giro Jorge ha evitato una prima caduta) perché Marquez è inesorabile e sfrutta ogni opportunità, come ha dimostrato in tutta la seconda parte del campionato.

Caduta e infortunio per Jorge Martin

Purtroppo, la caduta del pilota dell’Aprilia è finita nella ghiaia, ad alta velocità. Jorge è stato portato fuori in barella e gli esami hanno evidenziato una frattura del radio e una sospetta frattura dell’ulna destra in sede distale. Per lui il weekend in Australia è già finito, una brutta botta in chiave Mondiale. Sul podio al suo posto è salito Alex Marquez, davanti a Fabio Di Giannantonio, che nel finale ha saputo tenere a bada Marco Bezzecchi, fermatosi ai piedi del podio. Con la terza vittoria consecutiva nella Sprint, Marc Marquez ha azzerato il distacco da Martin, portandosi in testa con dieci punti di vantaggio. "E’ stata una battaglia per il titolo – ha detto il campione catalano -, Martin era veloce, me l’aspettavo, ci siamo sorpassati sempre al limite, meritavamo entrambi la vittoria, ma stavo bene, e ho anche gestito il consumo della gomma anteriore". La Ducati ha ribaltato il pronostico, prendendosi tutto il podio, Bezzecchi ha pagato la pioggia in qualifica, chiusa in nona posizione, ma ha firmato una grande rimonta sull’asciutto, mentre Fernandez s’è ritirato al decimo passaggio. Come Bagnaia e Zarco, fermatisi entrambi dopo pochi giri.