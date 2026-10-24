Il leader del Mondiale torna in pole e fa la 'voce grossa' con Guevara, staccato di appena 5,5 punti in classifica da Gonzalez e sesto in griglia a Phillip Island. In prima fila anche Baltus e Salac. Indietro gli italiani: 10° Arbolino, 18° Lunetta e 24° Vietti. Domenica notte (quando entrerà in vigore l'ora solare) la gara della Moto2 è in diretta tv alle 2.15 (dopo il ritorno dell'ora solare) su Sky Sport e in streaming su NOW HIGHLIGHTS MOTOGP

Nella sfida al vertice della Moto2, Manu Gonzalez tira un sospiro di sollievo. La decima pole position (ma solo seconda stagionale) è arrivata in un momento quanto mai opportuno visto che il suo avversario diretto, Guevara, che domenica dopo domenica gli è arrivato a 5,5 punti di distanza in classifica, dopo aver dominato libere e pre-qualifica, non ha raccolto quanto mostrato in qualifica. Lo spagnolo di Pramac ha chiuso in seconda fila, con il sesto tempo.

Indietro gli italiani “Mi aspettavo di essere davanti, ma non in pole” ha ammesso Gonzalez che come tutti ha subito le bizze del meteo, che ha minacciato pioggia, dopo gli acquazzoni del mattino, al momento di decidere la griglia di domenica. In Q1 l’avevano scampata Van Den Goorbergh e Arbolino, lanciatisi subito a caccia del tempo nel turno decisivo, sfruttando il feeling appena ritrovato. L’olandese è poi scivolato al penultimo posto dopo un avvio arrembante, mentre l’italiano ha dovuto accontentarsi del decimo posto; migliore degli italiani, con Lunetta recuperato grazie alla rinuncia di Escrig, ma poi scivolato e rassegnato a schierarsi in sesta fila, e Vietti fermato in Q1 (partirà dalla 24esima casella il pilota di Boscoscuro).

Baltus e Salac in prima fila A completare la prima fila sono andati Baltus e Salac. Ortolà, passato dal Q1, ha chiuso al quarto posto, davanti a Holgado, decisamente meglio del suo compagno di squadra, Alonso, finito in quattordicesima posizione. Caduto, tra gli altri, anche Senna Agius dopo avere firmato la pole momentanea.