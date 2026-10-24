Il programma delle gare a Phillip Island si aprirà nella notte italiana tra sabato e domenica con la Moto3, in pista alle 2. Alle 3, lancette indietro di un'ora per il ritorno dell'ora solare e Moto2 alle 2.15. Alle 4 il gran finale con la MotoGP. Ecco la guida completa al GP d'Australia, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Un caffè... e si parte! Il Motomondiale aprirà stanotte il programma della domenica australiana di Phillip Island con il Warm up alle 00:40 ora italiana. Alle 2 il via della Moto3 , con Pratama in pole per la prima volta nella sua carriera (primo indonesiano della storia) e Quiles, già campione del mondo, a caccia della sua 11^ vittoria stagionale. Alle 3 lancette indietro di un'ora per il ritorno dell'ora solare : ecco perché la Moto2 - con la lotta iridata tutta spagnola tra Manu Gonzalez e Izan Guevara - scenderà in pista alle 2.15 . Poi, alle 4 il gran finale con la gara della top class. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW .

Le repliche della gara

Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 8.30. Le altre fasce orarie sono alle 11, alle 14, alle 18 e alle 20. Inoltre il GP d'Australia sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On Demand. E i Gran Premi saranno visibili anche in differita in chiaro su Tv8 con i seguenti orari: ore 11 la Moto3, ore 12.15 la Moto2 e ore 14 la MotoGP.