Era atteso maltempo e così è stato. La domenica di Phillip Island è stata pesantemente condizionata dal meteo, con la MotoGP che ha salutato il circuito australiano, all'ultimo appuntamento prima del trasferimento ad Adelaide, senza correre. Le gare sono state cancellate non per la pioggia, quanto per la scarsa visibilità, che ha impedito all'elicottero medico di raggiungere il circuito da Melbourne. La RICOSTRUZIONE di quanto accaduto

LA CLASSIFICA DOPO L'AUSTRALIA