MotoGP, oggi gara cancellata in Australia: cosa è successo a Phillip Island
Era atteso maltempo e così è stato. La domenica di Phillip Island è stata pesantemente condizionata dal meteo, con la MotoGP che ha salutato il circuito australiano, all'ultimo appuntamento prima del trasferimento ad Adelaide, senza correre. Le gare sono state cancellate non per la pioggia, quanto per la scarsa visibilità, che ha impedito all'elicottero medico di raggiungere il circuito da Melbourne. La RICOSTRUZIONE di quanto accaduto
- La prima modifica al programma era arrivata già sabato: a causa delle previsioni meteo avverse per domenica mattina, la MotoGP aveva annunciato la cancellazione della Rider Parade e della Hero Walk, le attività con i piloti previste prima delle gare.
- Ma qual era il programma originario? Come di consueto, la prima categoria a scendere in pista per la gara sarebbe dovuta essere la Moto3 alle 2, seguita dalla Moto2 alle 2:15 (e no, non era un errore: di mezzo c'è stato il cambio d'ora, con il ritorno all'ora solare). A chiudere il programma, la MotoGP alle 4.
- Domenica mattina sono emersi i primi problemi di visibilità, che hanno impedito all'elicottero medico di raggiungere il circuito da Melbourne. Senza la sua disponibilità non era possibile scendere in pista: l'organizzazione ha quindi inizialmente posticipato il Warm Up della MotoGP, originariamente previsto alle 00:40 italiane, per poi cancellarlo definitivamente.
- Il direttore di gara Graham Webber ha spiegato nel dettaglio la situazione a MotoGP.com: "L'elicottero medico non può volare a causa del maltempo a Melbourne e qui a Phillip Island. L'elicottero necessita di una finestra di circa 60 minuti in entrambi i posti affinché la gara possa iniziare. In alcuni circuiti possiamo usare la strada con le ambulanze in caso di necessità, ma qui dobbiamo affidarci all'elicottero perché la distanza dal più vicino ospedale è superiore ai 45 minuti".
- La visibilità non era migliorata e l'elicottero medico continuava a non potersi alzare in volo. Pochi minuti prima delle 4 italiane è stata quindi ufficializzata la cancellazione della gara della Moto3. Una decisione senza conseguenze sull'assegnazione del titolo, con Quiles già campione del mondo.
- Alle 4 italiane, l'organizzazione ha annunciato un nuovo programma provvisorio per la MotoGP: apertura della pit lane alle 16 locali (le 6 in Italia) e partenza della gara alle 6:30 italiane, sempre in attesa di un miglioramento della visibilità.
- Nello stesso aggiornamento delle 4 italiane è stata ufficializzata anche la cancellazione della gara della Moto2. Qui la lotta per il titolo è ancora apertissima, con il leader del Mondiale Manu Gonzalez che conserva un vantaggio di 5,5 punti su Izan Guevara.
- Alle 5:30 italiane è arrivata l'ufficialità della cancellazione della gara della MotoGP. Il comunicato: "A causa della scarsa visibilità, che compromette l’operatività dell'elicottero medico, la gara della MotoGP del Gran Premio d’Australia è stata cancellata. Per salutare Phillip Island, i piloti della MotoGP effettueranno un giro dietro la safety car e si fermeranno sul rettilineo principale per salutare i tifosi".
- Il weekend di Phillip Island si è concluso con un giro in parata dei piloti alle spalle della safety car, per rendere omaggio ai tanti tifosi rimasti sulle tribune nonostante il maltempo e salutare una pista storica del Mondiale, amatissima dai piloti.
- La cancellazione della gara "congela" la classifica dopo i risultati della Sprint, con Marc Marquez a +10 su Martin. Quest'ultimo, che sabato si è fratturato il radio nella Sprint, era stato dichiarato "unfit" per la gara di domenica. Marc Marquez, che sarebbe scattato dalla pole, perde così l'occasione di allungare in classifica in assenza del suo rivale, che proverà a esserci a Sepang