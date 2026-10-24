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Raul Fernandez salta il GP d'Australia: infiammazione al dito infortunato

infortunio

Dopo Martin e Marini arriva anche il forfait di Raul Fernandez per la gara lunga di Phillip Island. Il pilota Trackhouse, che non è riuscito a terminare la Sprint, è stato visitato dal dottor Charte: gli accertamenti hanno evidenziato che la frattura al dito rimediata in Indonesia è stabile, ma è presente un'infiammazione dei tessuti molli circostanti. È stato quindi dichiarato unfit e sarà sottoposto a una nuova valutazione medica giovedì prossimo, prima del GP della Malesia

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